AP: ФБР скрыло десятки попыток российских хакеров получить доступ к данным чиновников США

Федеральное бюро расследований (ФБР) США скрыло десятки случаев, когда связанные с Россией хакеры из Fancy Bear пытались получить доступ к аккаунтам и данным американских чиновников. Об этом не сообщали и возможным жертвам, утверждает агентство АР на основании проведенного расследования. В ФБР пока отказываются от комментариев, и остается неясным, почему разведка предпочла не раскрывать такую информацию.

АР утверждает, что разведке было известно о череде попыток уже минимум год. Агентство провело около 80 интервью с теми, чьи почтовые ящики на Gmail пытались взломать хакеры. Выяснилось, что ФБР уведомило лишь пару человек.

АР получило список "целей" Fancy Bear от компании Secureworks и потратило около двух месяцев на его исследование. Список от Secureworks включает около 19 тысяч строк. В нем журналисты нашли около 500 объектов из США — людей или фирм. С 80 живущими на территории Штатов людьми корреспонденты провели интервью. Около 25% по-прежнему занимают посты в правительственных структурах.

"Это совершенно поразительно. Вы должны сказать об этом своим людям. Вы должны их защитить", — заявил Филип Рейнер, бывший член Совета национальной безопасности США, узнавший о попытке взлома от корреспондентов AP.

ФБР отказалось комментировать ситуацию, сообщив только, что спецслужбы, как положено, "уведомляют частных лиц и организации об информации, несущей потенциальную угрозу". (Цитата по DW.)

Один из людей, чьи данные пытались получить хакеры, — Чарльз Соуэлл, бывший сотрудник администрации директора национальной разведки. Он предположил, что ФБР поленилось проделать работу, на которую у АР ушло два месяца. Но это не может служить оправданием, подчеркнул Соуэлл.

АР утверждает, что хакеры Fancy Bear связаны с Россией. Газета The New York Times была более конкретна, связывая хакеров с Главным разведывательным управлением (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России. В США считают, что они стояли за кибератакой на предвыборный штаб кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон.

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