Американские сенаторы готовят новые санкции против России

Влиятельные сенаторы из Республиканской и Демократической партий Линдси Грэм и Боб Менендес объявили, что в скором времени представят законопроект, предусматривающий введение дополнительных санкций против России.

"Мы передадим на рассмотрение законопроект в ближайшие дни. Это позволит гарантировать введение обязательных санкций в рамках CAATSA (закона "О противодействии противникам Америки путем санкций", Countering America's Adversaries Through Sanctions Act). Также это позволит ввести дополнительные санкции, чтобы обеспечить максимальное давление на Кремль и его кампанию против нашей демократии и против миропорядка, основанного на правилах", - отмечается в заявлении сенаторов, опубликованном на сайте сенатского комитета по иностранным делам.

"Так же, как Владимир Путин ясно дал понять свое намерение бросить вызов американскому могуществу, влиянию и интересам безопасности внутри страны и за ее пределами, Соединенные Штаты должны ясно показать, что мы встанем на защиту нашей страны и, не дрогнув, будем сопротивляться усилиям Путина разрушить западную демократию", - добавили сенаторы.

В заявлении отмечается, что предлагаемые ограничительные меры коснутся сфер энергетики, финансов, а также российского госдолга. Новый удар будет нанесен по российским олигархам и предприятиям, которые частично находятся под контролем государства. Также будут введены секторальные санкции, направленные против тех, кто причастен к киберпреступлениям.