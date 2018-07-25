Америка бросила Европу: это экономический развод

Евросоюз не только потерял инвестиции, но и сократил в два раза свои расходы на ПИИ. Статистики зафиксировали снижение инвестпотока из Старого Света с €250 млрд (в 2016 году) до €120 млрд в 2017 году.

Главным партнером ЕС в прошлом году стала Швейцария. Она нарастила вложения в ЕС €72 млрд до €90 млрд. Инвесторы из Евросоюза ответили скачком инвестиций с €1,2 млрд до €61 млрд. То есть, те деньги, которые не получили США, ушли в Швейцарию.

Стоит также отметить, что по данным Eurostat, инвесторы из ЕС в прошлом году вывели €7,4 млрд с российского рынка. В 2016 году также наблюдался отток европейских ПИИ из России, но был он гораздо скромнее, составив €430 млн. Российские инвесторы ответили в 2017 году тем же, изъяв из ЕС €413 млн. Годом ранее они вложили в европейскую экономику €2,2 млрд.

В этом году ситуация вряд ли существенно изменится. Торгово-экономические отношения между ЕС и Россией находятся под давлением санкций, а ”двусторонка” с США у европейцев выходит просто катастрофической. Если в прошлом году призрак торговой войны только маячил на горизонте, то в сейчас ”боевые действия” в самом разгаре. И речь идет уже не просто о сокращении взаимных инвестиций, а о проблемах для мировой экономики.

”Большая двадцатка” и Международный валютный фонд (МВФ) считают, что торговые войны, развязанные США, несут угрозу глобальной экономической стабильности.

В итоговом коммюнике заседания министров финансов и глав центральных банков G20, которое завершилось на днях в Буэнос-Айресе, говорится, что рисками в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются растущая финансовая уязвимость, усиление в торговле и геополитике, а также глобальные дисбалансы (включая неравенство и слабый структурный рост в развитых странах).

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард предупредила о том, что установление новых торговых пошлин американским руководством может привести к спаду мирового ВВП на 0,5%, передает Reuters.

”В случае наиболее плохого сценария снижение глобального ВВП составит 0,5%”, — сказала Кристин Лагард, выступая перед членами ”финансовой двадцатки”.

Уже введенные США пошлины на сталь и алюминий в 10% и 25% соответственно, а также ответные меры США, Китая, РФ и других стран, дадут негативный эффект в 0,1% ВВП, подсчитали в фонде.

”Все в ”группе двадцати” понимают, что торговая война — реальность и здесь есть риск для мирового роста”, — подчеркнул в свою очередь министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр. Он также призвал США ”вернуться к здравому смыслу и уважать как глобальные правила, так и своих союзников”.