24.09.2018, 09:10

Алексея Навального задержали сразу после освобождения

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Deutsche Welle
EST
Navalnõi
NavalnõiFoto: TATYANA MAKEYEVA, Reuters/Scanpix

Оппозиционер Алексей Навальный утром в понедельник, 24 сентября, задержан на выходе из спецприемника. Он должен был выйти на свободу после 30 суток административного ареста.

Глава федерального штаба оппозиционного политика Леонид Волков считает, что подобный шаг обусловлен намерением оформить новый административный арест за акцию 9 сентября. Он назвал происходящее "новой тактикой". Чуть позже Волков сообщил в микроблоге Twitter, что Навального привезли в ОВД "Даниловский" и оформляют на него административное дело по статье "Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека". "Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда", — заметил глава федерального штаба Алексея Навального.

В свою очередь московский корреспондент DW со ссылкой на пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш сообщает, что новое дело оппозиционера будет рассматривать 24 сентября Симоновский районный суд города Москвы.

Немногим менее месяца назад, 27 августа, Тверской районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 30 суткам ареста по административному делу от 31 января этого года, связанному с акцией "Забастовка избирателей".

Несмотря на задержание оппозиционера, сторонники Навального 9 сентября организовали в 83 городах России акции протеста против пенсионной реформы. прошли в России 9 сентября и охватили в общей сложности 83 города. Во многих городах, включая Москву и Санкт-Петербург, акции не были согласованы властями, задержания активистов начались еще за несколько дней до протестов.

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