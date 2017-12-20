Активистку Марию Алехину задержали у ФСБ в Москве за баннер со словом "палачи"

У здания Федеральной службы безопасности на Большой Лубянке в Москве задержали правозащитницу и участницу панк-группы Pussy Riot Марию Алехину, повесившую там к 100-летнему юбилею спецслужбы баннер с надписью "С днем рождения, палачи".

Как сообщает издание "Медиазона" со ссылкой на Ольгу Борисову, также принимавшую участие в акции, вместе с Алехиной задержали двух фотографов, снимавших происходящее. Саму Борисову не задержали только потому, что она уже спустилась с крыльца здания, на которое они вешали плакат.

Все задержанные находятся в Мещанском отделе полиции.





В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам тюрьмы по статье "хулиганство" за участие в панк-молебне в храме Христа Спасителя.