29.01.2018, 10:40

Аксенов: Крым стал неприступной крепостью после присоединения к России


Gazeta.ru
EST
Sergei Aksjonov
Sergei AksjonovFoto: Scanpix, Sputnik

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после присоединения к России полуостров стал ”неприступной крепостью”. Об этом он рассказал в интервью National Public Radio.

Крым никогда не вернется в состав Украины, и бессмысленно ставить какие-либо условия для достижения этого”, — сказал Аксенов

Он отметил, что Крым стал ”неприступной крепостью” и не сталкивается с военными угрозами.

Ранее сообщалось, что в Крыму отреагировали на заявление депутата Рады о возможности Украины сохранить полуостров.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

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