Адвокат жертв катастрофы малайзийского Boeing призвал Путина по-христиански возместить ущерб

Адвокат жертв катастрофы малайзийского Boeing-777 (рейс MH17) под Донецком в июле 2014 года Джером Скиннер обратился с открытым письмом к президенту России Владимиру Путину, в котором заявил, что тот несет ответственность перед погибшими за уничтожение самолета, и пообещал добиться справедливости через Европейский суд по правам человека или любыми другими доступными ему средствами. Заявление юриста было опубликовано в среду, 12 июля, в австралийской газете Sydney Morning Herald.

В письме нет приветствия, начинается оно сразу с дела: "Мои клиенты ждут три года, господин Путин. До сих пор никто не понес ответственности".

Юрист отметил, что российские власти не предоставили никаких объяснений свидетельствам того, что самолет был сбит из ЗРК "Бук", доставленного с территории России, и всему тому, что выяснилось в ходе расследования и было отмечено в сентябре 2016 года в докладе международной следственной группы.

"Вы не смогли ответить на сотни фотографий, видеороликов, снимков, сделанных спутниками и очевидцами… вы не дали объяснений присутствию множества российских военных, публиковавших свои фото и фото своих товарищей в интернете, когда конвой из 53-й противоракетной бригады вторгся на Украину 17 июля 2014 года", — говорится в открытом письме юриста.

"Разве вы не чувствуете, что такая трагическая утрата требует объяснения? Вы же чувствовали, каково это, когда был сбит ваш cамолет MetroJet (cамолет Airbus A321 российской авиакомпании Metrojet, ранее называвшейся "Когалымавиа", над Синайским полуостровом. — прим. NEWSru.com). Вы правда думаете, что не несете ответственность перед семьями 80 детей на борту? А что насчет всех остальных? Они были вашими врагами?" — спрашивает Путина Скиннер и добавляет: "Никто из них не говорил по-русски и никто — по-украински. И никто никогда не заговорит снова".

"Убийство требует правосудия", — подчеркнул адвокат. Он отметил, что не считает гибель лайнера ошибкой, неизбежной в условиях войны. "Факты кричат о намерениях и мотивах. Это был рассчитанный военный удар, нацеленный на убийство еще одного политического противника. Вы единственный человек, который может это исправить".

"Вы глава великой нации с могущественной армией, которая хочет восстановить империю. Я юрист из Огайо. У меня нет армии, но у меня есть почти неопровержимые доказательства", — пишет дальше адвокат.

"Убийство 298 невинных, в том числе 80 детей, навсегда останется на Российской Федерации", — продолжает Скиннер и обещает добиваться справедливости всеми доступными способами: "Я буду использовать Европейский суд по правам человека и любые доступные возможности, чтобы привлечь Кремль к ответу".

"Я выступаю против вашей нации за всех людей, чьи семьи пострадали. Но, в частности, от имени малайзийских, австралийских, новозеландских и голландских семей, которые я представляю", — добавил адвокат.

В конце юрист воззвал к православию Путина: "Господин Путин, зло можно искупить. Ваша христианская вера должна научить вас, что прощение нужно заслужить словами и делами. Преступник может быть прощен, даже за смерть".

"Я верю в Христа. Я пытаюсь думать, действовать и взаимодействовать с другими, помня о Христе. Вы, господин Путин, большой, а я маленький, но Бог больше всех нас. Он будет главным судьей. Тем не менее вы и Россия ответственны за то, чтобы протянуть руку и принять меры уже в этой жизни", — добавил юрист.

"Встретьтесь со мной и предоставьте компенсации жертвам этой трагедии. Вы можете связаться со мной через ваше посольство, обратившись в Госдеп США", — призвал Скиннер Путина.

5 июля Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина договорились, что суд над подозреваемыми по делу о крушении самолета пройдет на территории Нидерландов, поскольку суд в Гааге более приспособлен для проведения международных процессов.

Международная экспертно-журналистская группа Bellingcat сообщала, что, по ее данным, за транспортировку "Бука", из которого был сбит Boeing 777, отвечал отставной российский офицер Сергей Дубинский, известный под псевдонимом Хмурый, которого ранее СМИ называли командиром разведки самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

Кроме того, министр транспорта Малайзии Лиоу Тионг сообщал в ноябре 2016 года, что следствию удалось установить имена 100 виновных в гибели пассажирского лайнера.

Малайзийский самолет Boeing-777, вылетевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. Жертвами крушения стали все 283 пассажира и 15 членов экипажа. Среди погибших были граждане 10 государств, большинство из них — подданные Нидерландов.