Администрация Барака Обамы в последние часы своей работы перевела Палестине 221 миллион долларов. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает Associated Press.

По информации агентства, уходящая администрация официально уведомила Конгресс о своем решении утром 20 января — за несколько часов до инаугурации 45-го президента США Дональда Трампа. Данные средства предназначены для оказания гуманитарной помощи в регионе Западный берег реки Иордан и в секторе Газа, а также поддержки реформ. Кроме того, часть денег должна пойти на подготовку к осуществлению ”надлежащего политического управления и верховенства права” в Палестинском государстве.

Как отмечается, члены Республиканской партии выступали против перевода денег Палестине.

Команда Обамы также выделила 4 миллиона долларов на программы, связанные с изменением климата, 1,25 миллиона — организациям под эгидой ООН. Еще 1,05 миллиона долларов переданы представительству Госдепартамента в Афганистане и Пакистане, а также Бюро по делам Южной и Центральной Азии.