72 года назад в Нюрнберге казнили 10 нацистских преступников: как это было

Риббентропа поставили на закрытую крышку люка и связали ему ноги. Его спросили, не хочет ли он что-то сказать. После высокопарной тирады Риббентропа о спасении своей души и мире во всем мире сержант Джон Вудз накинул преступнику на голову черный колпак и затянул на шее веревку. Палач привел в действие механизм, и створки люка открылись, пишет Deutsche Welle.

Несмотря на то, что техасец Джон Вудз до этого привел в исполнение около трехсот смертных приговоров, казнь главных нацистских преступников он организовал плохо. Люки оказались слишком узкими, и многие из приговоренных, падая в них с веревкой на шее, ударялись о края люка. На сделанных после казни фотоснимках видно, например, что голова бывшего командующего вермахта, генерал-фельдмаршала Кейтеля залита кровью.

Кроме того, из-за спешных приготовлений длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо, и приговоренные умирали не мгновенно, от перелома шейных позвонков, а от удушья. Риббентроп, например, мучился 15 минут, пока наступила смерть, Йодль — 18 минут, Кейтель — 24 минуты. Правда, собравшиеся, общим числом 40 человек, среди которых было восемь журналистов (по двое от СССР, США, Франции и Великобритании), этих предсмертных мук не видели: помост закрывали деревянные щиты и темный брезент, сообщает Deutsche Welle.

Три виселицы сержант Вудз соорудил всего за сутки. На экзекуцию отводилось не больше трех часов, включая последнее слово и беседу со священником. Однако в итоге Вудз сумел сократить общее время казни. "Десять человек за 103 минуты. Это быстрая работа", — вспоминал он потом.

Из-за того, что казнь затянулась, а решено было казнить всех главных нацистских преступников в эту ночь, палач и его помощники стали торопиться. С одной виселицы еще снимали труп казненного, а к другой на эшафот уже вели следующего.

За Риббентропом в иной мир нацистские преступники последовали в таком порядке:

- генерал-фельдмаршал, Начальник штаба Верховного командования ВС Германии Вильгельм Бодевин Йоханн Густав Кейтель;

- обергруппенфюрер СС, генерал полиции и войск СС, начальник Главного управления имперской безопасности Эрнст Кальтенбруннер;

- генерал-полковник, глава оперативного управления Верховного командования ВС "третьего рейха" Альфред Йодль;

- обергруппенфюрер СС, комиссар по рабочей силе в управлении четырехлетнего плана Эрнст Фридрих Кристоф "Фриц" Заукель;

- обергруппенфюрер СА, главный редактор еженедельника "Der Stürmer" Юлиус Штрейхер;

- обергруппенфюрер СС, рейхскомиссар Нидерландов Артур Зейсс-Инкварт;

- обергруппенфюрер СС, рейхсляйтер, генерал-губернатор Польши Ганс Михаэль Франк;

- рейхсляйтер, рейхсминистр внутренних дел "третьего рейха", рейхспротектор Богемии и Моравии Вильгельм Фрик;

- обергруппенфюрер СА, рейхсминистр восточных оккупированных территорий Альфред Розенберг.

После казни Розенберга в зал внесли тело отравившегося Германа Геринга и поставили носилки с ним под виселицей. Это был символический акт.

Трупы Геринга и других сфотографировали, в одежде и раздетыми, потом завернули в простыни и положили в гробы. Гробы опечатали. Утром их на грузовиках в сопровождении вооруженной охраны привезли в Мюнхен — в крематорий на окраине города.

В крематории не знали, кого именно будут сжигать: его работникам сказали, что это — погибшие американские солдаты. Здание оцепили. Каждый гроб перед кремацией открывали, чтобы убедиться в том, что труп не подменили.

После кремации, которая продолжалась несколько часов, собрали пепел в ящик, который погрузили в автомобиль и увезли. Через два дня, ночью 18 октября 1946 года, пепел высыпали с моста Мариенклаузен в реку Изар в Мюнхене. Это также проходило в обстановке секретности. Так что места, где "вечно вчерашние" могли бы поклониться праху главных нацистов, нет.