21.08.2018, 19:15

37 умерших от кори в Европе: рекордную вспышку заболевания врачи объясняют отказами от прививок

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bbcrussian.com
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Leetrihaige lööve
Leetrihaige lööveFoto: By Danvasilis (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

По статистике Всемирной организации здравоохранения, количество случаев заболеваний корью в Европе достигло рекордного уровня за десять лет. Больше всего заболевших — в Сербии и на Украине.

В России, по данным Роспотребнадзора, заболеваемость корью за год выросла в 13 раз.

В европейском регионе корью заразилось около 41 тысячи человек, что привело к 37 смертельным исходам.

В прошлом году ВОЗ зарегистрировала около 24 тысяч случаев заболевания, в позапрошлом — немногим больше пяти тысяч. Эксперты связывают распространение заболевания с тем, что люди отказываются от прививок.

При этом более половины случаев заболевания в этом году — боле 23 тысяч — приходится на Украину. Больше всего смертельных исходов — в Сербии, там от кори скончались 14 человек.

В семи странах, по данным ВОЗ, корью за полгода заразились больше тысячи человек: это Россия (1396 случаев), Франция (2579 случаев), Грузия (1128 случаев), Украина (23070 случаев за полгода), Италия (2020 случаев), Сербия и Греция (4954 и 2476 соответственно).

По количеству заболевших корью на миллион жителей Сербия пока обгоняет Украину.

По данным Роспотребнадзора, в январе-июне 2018 года в России было зафиксировано 1717 случаев заболевания корью, то есть примерно на 300 больше, чем по данным ВОЗ. За такой же период 2017 года их было всего 127, то есть заболеваемость выросла в 13 раз.

"Вирус кори передается очень легко и быстро распространяется. Чтобы предотвратить эпидемию, нужна иммунизация по меньшей мере 95% членов сообщества дважды в год, а также меры по иммунизации тех, кто не был привит ранее", — предупреждают в ВОЗ.

В региональной комиссии ВОЗ по верификации элиминации кори и краснухи считают, что в некоторых странах уровень вакцинации слишком низок, кроме того болезнь часто не замечают вовремя.

"Мы можем остановить это смертельное заболевание. Но мы не добьемся успеха, пока каждый не сделает свой вклад: не вакцинирует себя, своих детей, своих пациентов, население своей страны — и не напомнит другим, что прививки спасают жизнь", — говорится в заявлении ВОЗ .

По данным организации Public Health England, британцы заражаются корью по большей части во время поездок по континентальной Европе. В Британии в первом полугодии зарегистрировано 807 случаев заболевания.

В России в 2017 году произошел взрывной рост заболеваемости — сразу в четыре раза по сравнению с 2016 годом.

По данным Роспотребнадзора, корью заболело больше 700 россиян Самая высокая заболеваемость была зафиксирована в Дагестане (32,7 человека на 1 млн жителей) и в Москве (26,7 заболевших на 1 миллион).

Отказ от прививок в последнее время становится все более популярным. Согласно данным ВОЗ, в 2016 году каждый десятый ребенок на планете остался без необходимых прививок.

В этом году ВОЗ призывает европейские страны "принимать меры", чтобы люди чаще вакцинировали детей.

Недавно верхняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, который отменил обязательную вакцинацию детей перед походом в школу.

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