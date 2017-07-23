15 пострадавшим при теракте в Петербурге отказали в выплате компенсаций

Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга отказал в выплате компенсаций 15 пострадавшим при теракте в метро 3 апреля 2017 года, собщает "Медуза".

Как следует из сообщения комитета, экспертиза не выявила у этих людей вреда здоровью.

Из 82 обратившихся за выплатой деньги получили 67 человек. В общей сложности из федерального и городского бюджета на это было потрачено более 46 миллионов рублей. На выплаты родственникам погибших было потрачено почти 30 миллионов рублей.

В комитете подчеркнули, что не отвечают за проведение экспертизы и признание граждан потерпевшими.

Теракт в метро Санкт-Петербурга произошел 3 апреля. В результате погибли 15 человек, не считая террориста-смертника, почти 90 человек пострадали.

Как писала ”Медуза”, некоторые пострадавшие не смогли добиться признания вреда здоровья в результате экспертизы. В частности, со сложностями сталкиваются люди, получившие ущерб психике.