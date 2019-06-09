МИД
Иск Украины против России в Международном суде ООН: главные факты(72)
03 июня 2019 07:15
Число кандидатов на пост британского премьера увеличилось до 13(9)
02 июня 2019 18:45
Россия расширила санкции против представителей Евросоюза(43)
31 мая 2019 19:27
Киев хочет добиться международного статуса Керченского пролива(114)
28 мая 2019 11:35
Министр Керт Кинго предпочла съезд EKRE министерской встрече G20?(3)
27 мая 2019 15:02
Почему выборы в Европарламент важны для России(19)
25 мая 2019 12:55
Как "Брекзит" вознес и отправил в отставку Терезу Мэй(26)
24 мая 2019 18:50
Тереза Мэй объявила об отставке(116)
24 мая 2019 12:30
Зеленский отрицает возможность переговоров с Россией(49)
24 мая 2019 12:14
НАТО предостерегла Москву от совершения кибератак на выборах в ЕС(14)
23 мая 2019 20:30