Кристофер Нолан
"Ребята, там стреляли хлопушками, а еда была расфасована по пакетикам". Отзывы о съемках у Нолана в Горхолле продолжают поступать!(2)
18 июня 2019 08:56
Финская газета: Таллинн может стать порно-Голливудом(96)
17 июня 2019 20:01
Для съемок фильма Нолана могут потребоваться еще несколько улиц(24)
17 июня 2019 16:40
Как жить без Лаагна теэ? Экспертиза RusDelfi(81)
14 июня 2019 08:11
ЗАПРЕТНЫЕ ФОТО | Съемки фильма Нолана не разрешают фотографировать(40)
13 июня 2019 18:10
Таллинн или Украина — поможем Кристоферу Нолану? Тест от RusDelfi(60)
12 июня 2019 13:06
"Такие автомобили только в миллионниках". Украинка из Таллинна — о том, в какой город превратит режиссер Нолан эстонскую столицу(34)
10 июня 2019 18:06
Фильм Нолана может принести Эстонии 16 миллионов евро(42)
06 июня 2019 15:50