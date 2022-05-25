Страхование жилья, о котором домовладелец может не догадываться

Непредвиденные вещи могут случиться и с самим зданием - распахнутое окно разбито из-за сквозняка, или ущерб от воды, вызванный прорванной водопроводной трубой, в дополнение к ремонту повреждений пола или стен требует замены и самой прорванной водопроводной трубы. Все подобные инциденты, которые неизбежно сопровождают повседневную жизнь, могут надолго испортить настроение и опустошить кошелек, но их легче пережить, если выбрать страхование жилья от полного риска.

Например, страхованием домашнего имущества от полного риска покрываются обычные бытовые несчастные случаи: тяжелая кастрюля падает на керамическую плиту и разбивает ее, человек протирает телевизор от пыли и тот опрокидывается, ребенок случайно разбивает родительские очки для чтения.

Несчастные случаи всегда неожиданны, и никто из нас не может предсказать, что может произойти и какой ущерб это нанесет. Поэтому при страховании дома всегда разумнее выбирать страхование от полного риска. Как говорит само слово, это защита от всех рисков, для которых в условиях страхового полиса не перечислены конкретные риски, подлежащие страхованию, а внесены исключения, не возмещаемые в случае причинения ущерба. Наиболее распространенными исключениями для страхования совокупных рисков являются, например, убытки, вызванные длительными процессами или износом, разрушением и разложением, некачественным ремонтом или дефектами проектировки, льдом или снегом.

При страховании дома первый вопрос, который обычно возникает: какую страховую защиту выбрать при страховании своего дома? Salva предлагает здесь два решения - выборочную защиту от рисков и полную защиту от рисков. В случае выборочного страхования рисков клиент может выбрать конкретные риски, по которым будут возмещены убытки. Это риск пожара, протечки трубопровода, наводнения, урагана и кражи. Однако комплексное страхование от всех рисков имеет более широкое покрытие и, в дополнение к вышеперечисленному, защищает от многих других рисков, которые не могут быть конкретно перечислены или идентифицированы.

Земляные работы также проводятся в случае проблем с электрическим кабелем. Особенно затратной может быть ситуация, когда электрический кабель или канализационная труба проложены под каменным паркетом в зоне парковки и въезда. Паркет придется вскрыть, а после работ, уложить обратно. Эти расходы могут достигать тысяч евро. Защита восстановления ландшафтного дизайна поможет их уменьшить.

Владельцам жилья, проживающим в частном доме, необходима и страховая защита для восстановления ландшафта. Ущерб ландшафту в основном наносится неисправностями геотермальной системы отопления и водоснабжения и канализации, расположенными в границах участка. Если, например, под землей прорвется труба, ее замена потребует больших земляных работ.

Однако иногда домовладельцы забывают, что здания площадью более 20 м² должны быть указаны и застрахованы в договоре отдельно. В противном случае, в случае ущерба, может оказаться неприятным сюрпризом, что у человека застрахован собственный сарай или забор, а отдельно стоящая баня или гараж случайно остались незастрахованными.

Если у вас есть частный дом, на вашем участке помимо жилого дома могут быть небольшие постройки и сооружения. К наиболее распространенным небольшим постройкам и сооружениям относятся, например, игровые домики, теплицы, летние кухни, навесы, ограждения, наружное освещение, флагшток, шашлычная, навес. При страховании жилья Salva вместе с жилым домом автоматически страхуются небольшие здания и сооружения площадью до 20 квадратных метров.

Как же ответить на вопрос, что выбрать: полную защиту от риска или выборочную? Спросите себя, что может произойти дома, почему и когда, каковы могут быть последствия и возможные затраты на устранение повреждений? Как только ответы на эти вопросы будут найдены, и следует сделать наиболее подходящий выбор.

Полное покрытие риска также защищает имущество в случае внутренних поломок, когда нет видимых повреждений: например, при включении телевизора вы обнаруживаете, что он по какой-то причине больше не работает или есть повреждения из-за перенапряжения или пониженного напряжения во время осенних бурь.

Страхование жилья Salva страхует системы отопления, обслуживающие здание вместе со зданием, но многие домовладельцы не знают, что и само топливо, необходимое для отопления и находящееся на том же участке, что и здание, автоматически застраховано. Например, если дрова под навесом уничтожены в случае пожара, или если древесные гранулы уничтожены в результате повреждения водой в подвале, эта защита снова станет отличным подспорьем.

Собственную ответственность выбирайте с умом

Собственная ответственность - это часть суммы ущерба, которую человек в случае ущерба должен покрыть сам. В случае страхования жилья от всех рисков мы рекомендуем всегда выбирать одну и ту же сумму ответственности как для здания, так и домашнего имущества, потому что в случае одного случая ущерба применяется одна, более высокая сумма собственной ответственности.

Если человек страхует дом с собственной ответственностью в размере 200 евро, а имущество - с ответственностью в размере 50 евро, то, например, в случае повреждения водой, когда одновременно повреждены и дом, и имущество человека, применяется более высокая сумма собственной ответственности. В данном примере это 200 евро.

Чем выше сумма собственной ответственности, тем ниже страховая премия, но здесь все же необходимо тщательно оценить, какая часть потенциального ущерба может быть впоследствии покрыта за счет собственных средств. Целесообразно принять во внимание стабильный доход семьи и имеющиеся сбережения, чтобы определить сумму ответственности, подходящую для вашей семьи. В некоторых случаях собственная ответственность в соответствии с условиями страхования жилья Salva автоматически составляет ноль евро, например, если разбивается входная дверь или оконное стекло.

Заключайте долгосрочные договора

Страхуя дома и имущество, люди в последнее время начали чаще заключать долгосрочные договора о страховании, поскольку это помогает экономить и лучше планировать семейный бюджет. Около половины страховщиков жилья Salva выбрали более длительный договор. Salva Kindlustus предлагает своим клиентам возможность заключать полисы со сроком страхования до пяти лет, которые при необходимости могут быть расторгнуты и до окончания срока страхования. Годовая плата за многолетний полис в среднем на 11% дешевле, чем за годовой, а в случае более долгосрочного страхования отпадает и необходимость ежегодно продлевать договор.

Каждый дом уникален и имеет смысл обсудить свои потребности со специалистом по страхованию - Salva предлагает каждому клиенту персонального менеджера, к которому можно обратиться с проблемами или пожеланиями. Персональный менеджер берет на себя все оформление документов и всегда в курсе специфики вашего дома и ваших потребностей. Страхование жилья не предотвращает несчастные случаи, но помогает максимально быстро и беспрепятственно компенсировать причиненный ими экономический ущерб.

Дополнительную информацию о жилищном страховании Salva можно найти здесь.

О страховании жилья можно также почитать на сайте Союза страховых обществ.