Тяжелая авария: автомобиль несколько раз перевернулся через крышу, водитель вылетел из салона и погиб

В 00:05 на 162 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга водитель легкового автомобиля Volvo из-за неправильно выбранной при совершении поворота скорости потерял контроль над транспортным средством, в результате чего его занесло и оно несколько раз перевернулось через крышу, приземлившись на левой обочине.