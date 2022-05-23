ЧП и криминал
23.05.2022, 07:36

Тяжелая авария: автомобиль несколько раз перевернулся через крышу, водитель вылетел из салона и погиб

 
Фото носит иллюстративный характер
Фото носит иллюстративный характер
Foto: Kenno Soo
Сегодня ночью в аварии недалеко от Элва погиб мужчина.

В 00:05 на 162 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга водитель легкового автомобиля Volvo из-за неправильно выбранной при совершении поворота скорости потерял контроль над транспортным средством, в результате чего его занесло и оно несколько раз перевернулось через крышу, приземлившись на левой обочине.

В результате водитель — 31-летний мужчина — вылетел из автомобиля.

Мужчина скончался на месте происшествия.

RusDelfi
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