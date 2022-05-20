Йыхви хочет вернуть себе статус города

Йыхви получил независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х годов, став самостоятельным городом. Долгое время существовал в данном статусе, но потерял его в 2005 году при вынужденном объединении с соседней Йыхвиской волостью.

"Очень трудно объяснить инвесторам или важным представителям из Брюсселя или Таллинна, если мы говорим о каком-то проекте, что мы вроде находимся в центре крупного городского региона, но на деле мы волость. Они не понимают, насколько серьезно мы говорим. Все это должно помочь развитию Йыхви", — сказал председатель волостного собрания Йыхви Валло Реймаа.