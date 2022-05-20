Йыхви хочет вернуть себе статус города(1)
В Йыхви вновь активизировались разговоры о том, чтобы вернуть волости статус города: Накануне местное волостное собрание решило организовать в июне референдум, на котором жителям волости предстоит выбирать, стоит ли вернуть самоуправлению статус города, пишет RusERR со ссылкой на утренние теленовости ERR.
Йыхви получил независимость от Кохтла-Ярве в начале 90-х годов, став самостоятельным городом. Долгое время существовал в данном статусе, но потерял его в 2005 году при вынужденном объединении с соседней Йыхвиской волостью.
Сейчас за идею возвращения статуса города высказывается коалиция в собрании, которая считает, что это улучшит репутацию неофициальной столицы Ида-Вирумаа.
"Очень трудно объяснить инвесторам или важным представителям из Брюсселя или Таллинна, если мы говорим о каком-то проекте, что мы вроде находимся в центре крупного городского региона, но на деле мы волость. Они не понимают, насколько серьезно мы говорим. Все это должно помочь развитию Йыхви", — сказал председатель волостного собрания Йыхви Валло Реймаа.