ФОТО | Гости презентации Huawei ознакомились с новыми смарт-часами премиум-класса и почувствовали себя парфюмерами

В новых смарт-часах особое внимание уделяется надежности и внешнему виду устройств, поэтому часы GT 3 Pro доступны в двух размерах — 46 мм и 43 мм. ”Если первая из этих моделей выглядит более массивной и имеет прочный титановый корпус, то вторая — более женственная по дизайну и изготовлена ​​из высокотехнологичной керамики”, — рассказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина на презентации новых смарт-продуктов, которая состоялась сегодня в салоне Biblioteq.

Впервые в ассортименте ремешков этой модели есть керамический ремешок, который ранее не предлагался в Эстонии и является хорошей альтернативой для пользователей с более чувствительной кожей, чтобы избежать аллергических реакций.

Гости мероприятия также смогли принять участие в создании собственного парфюма, который предназначен как бы дополнять высокотехнологичный аксессуар. Смотрите галерею!

Обе модели оснащены высокопрочным сапфировым стеклом для защиты как экрана, так и датчиков внутри часов, которое можно поцарапать только алмазом. ”Учитывая летний сезон, когда много времени проводится на пляже и на природе, и возникает больше возможностей повредить смарт-устройства, просто нося в кармане или где-то еще, то эта особенность смарт-часов, безусловно, очень практична”, — сказала эксперт по технологиям.

Как и в предыдущих моделях смарт-часов Huawei, новые часы предлагают широкий выбор смарт-функций и емкую батарею, которая работает до 14 дней в случае часов из титана и до 7 дней, если речь идет о керамических часах. Также часы Huawei совместимы не только с устройствами того же бренда и используемой в них системой, но также с другими устройствами, использующими операционные системы iOS или Android. Это позволяет использовать часы для приема звонков, отправки сообщений или использования GPS-позиционирования для тренировок на открытом воздухе.