ФОТО | Гости презентации Huawei ознакомились с новыми смарт-часами премиум-класса и почувствовали себя парфюмерами
Производитель смарт-оборудования Huawei представил сегодня в Таллинне новые смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro. Речь идет о часах премиум-класса, которые относятся к высшему уровню класса смарт-часов этого бренда с точки зрения их внешнего вида, материалов и функций.
В новых смарт-часах особое внимание уделяется надежности и внешнему виду устройств, поэтому часы GT 3 Pro доступны в двух размерах — 46 мм и 43 мм. ”Если первая из этих моделей выглядит более массивной и имеет прочный титановый корпус, то вторая — более женственная по дизайну и изготовлена из высокотехнологичной керамики”, — рассказала эксперт по технологиям и руководитель по обучению Huawei Екатерина Мишина на презентации новых смарт-продуктов, которая состоялась сегодня в салоне Biblioteq.
Впервые в ассортименте ремешков этой модели есть керамический ремешок, который ранее не предлагался в Эстонии и является хорошей альтернативой для пользователей с более чувствительной кожей, чтобы избежать аллергических реакций.
Гости мероприятия также смогли принять участие в создании собственного парфюма, который предназначен как бы дополнять высокотехнологичный аксессуар. Смотрите галерею!
Обе модели оснащены высокопрочным сапфировым стеклом для защиты как экрана, так и датчиков внутри часов, которое можно поцарапать только алмазом. ”Учитывая летний сезон, когда много времени проводится на пляже и на природе, и возникает больше возможностей повредить смарт-устройства, просто нося в кармане или где-то еще, то эта особенность смарт-часов, безусловно, очень практична”, — сказала эксперт по технологиям.
Как и в предыдущих моделях смарт-часов Huawei, новые часы предлагают широкий выбор смарт-функций и емкую батарею, которая работает до 14 дней в случае часов из титана и до 7 дней, если речь идет о керамических часах. Также часы Huawei совместимы не только с устройствами того же бренда и используемой в них системой, но также с другими устройствами, использующими операционные системы iOS или Android. Это позволяет использовать часы для приема звонков, отправки сообщений или использования GPS-позиционирования для тренировок на открытом воздухе.
Наравне с другими современными моделями смарт-часов Huawei, модели GT 3 Pro имеют разные возможности мониторинга состояния здоровья пользователя. ”Например, вы можете следить за частотой сердечных сокращений и другими важными показателями здоровья с вашего запястья. Их анализ можно увидеть в приложении Huawei Health”, — пояснила Мишина. Для занятий спортом новые модели имеют более 100 разных режимов тренировок, от самых популярных — как бег, езда на велосипеде или ходьба, так и, например, можно выбрать дартс, дайвинг и даже рыбалку. Разумеется, часы водонепроницаемы, и их можно носить на запястье в душе или во время плавания — в том числе в соленой морской воде.
Благодаря обновленной технологии датчиков и получаемых от них данных, сохраняемая информация становится более точной и позволяет получить более точное представление как о пройденном за время тренировки маршруте, а также и о частоте сердечных сокращений, содержании кислорода в крови, данных о сне, уровне стресса или других показателях здоровья. Собранные во время тренировки данные анализирует виртуальный тренер, работающий на базе искусственного интеллекта, который предлагает рекомендации по корректировке плана тренировок и длительности необходимого восстановительного периода.
Смарт-часы Huawei Watch GT 3 Pro доступны в Эстонии в нескольких версиях и со сменными ремешками. Часы диаметром 46 мм доступны в маскулинном титановом корпусе с ремешком из серой кожи. Более женственные часы диаметром 43 мм доступны с керамическим или белым кожаным ремешком. Также в Эстонии теперь доступны и представленные на презентации смарт-часы Huawei Watch Fit 2.