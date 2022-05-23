23.05.2022, 07:05
ЭКСПЕРИМЕНТ | Говорят, что незрячим, глухим и инвалидам-колясочникам жить в Эстонии становится все удобнее. Так ли это на самом деле?
Foto: Vallo Kruuser
"Для меня передвигаться по центру города — это стресс", — делится незрячий с рождения Якоб. В ближайшем будущем терминалами самообслуживания будет удобно пользоваться людям с самыми разными особыми потребностями. ”Экспресс” отправился на прогулку вместе с ним, чтобы выяснить, насколько хорошо работает эта система.
Якоб Росин, высокий мужчина с быстрой речью, стоит у банкомата Swedbank на бульваре Рявала в Таллинне.
"Вот кнопки, раз, два, три, четыре! — говорит он. — Думаю, что карточку нужно вставлять вот сюда, но если я ее сюда вставлю, я не знаю, куда нажать, чтобы снять деньги”.
Якоб родился слепым. Он рассказывает, что когда был совсем маленьким, то немного видел свет, но теперь и его не видит.