ЭКСПЕРИМЕНТ | Говорят, что незрячим, глухим и инвалидам-колясочникам жить в Эстонии становится все удобнее. Так ли это на самом деле?

Якоб Росин, высокий мужчина с быстрой речью, стоит у банкомата Swedbank на бульваре Рявала в Таллинне.

"Вот кнопки, раз, два, три, четыре! — говорит он. — Думаю, что карточку нужно вставлять вот сюда, но если я ее сюда вставлю, я не знаю, куда нажать, чтобы снять деньги”.

Якоб родился слепым. Он рассказывает, что когда был совсем маленьким, то немного видел свет, но теперь и его не видит.

Мы стоим вместе с ним у банкомата Swedbank. В будущем использовать терминалы самообслуживания должно стать намного удобнее.