Встречайте отраслевых профессионалов на крупнейшей балтийской выставке металлообработки и машиностроения Tech Industry в Латвии!

В выставке Tech Industry 2022 примут участие более 250 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Австрии, Словении, Испании, Украины, Венгрии, Китая и других стран.

На выставке будет организован общий стенд латвийских производителей, где можно будет изучить их предложение, а также национальная экспозиция Украины, в которой будут представлены 16 украинских предприятий в сфере машиностроения, металлообработки, автоматизации и новых технологий.

Tech Industry представляет актуальные события и тенденции в отрасли - выставка предлагает ознакомиться со всем актуальным, обширным предложением решений для сферы металлообработки, производства металлоизделий, машиностроения, строительства, автоматизации, электроники, электротехники, автосервисов, дорожного и мостостроительства, судостроения, железнодорожного и авиационного строительства, сельского хозяйства, водоснабжения, теплоснабжения и других предприятий смежных отраслей.

Грандиозные демонстрации оборудования и технологий

На протяжении трех дней европейские и мировые производители оборудования будут демонстрировать на Кипсале самые современные промышленные и металлообрабатывающие установки в действии, машиностроительные и сварные установки, электроинструменты, технологии воздушных потоков и гидротехнологии, металлоизделия, системы автоматизации и управления, гидравлические установки, измерительные приборы, электронику и электротехнику, установки газоснабжения, складское оборудование, рабочие средства защиты, упаковку и материалы, погрузочную и разгрузочную технику и др.

Мероприятия для профессионалов