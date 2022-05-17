Встречайте отраслевых профессионалов на крупнейшей балтийской выставке металлообработки и машиностроения Tech Industry в Латвии!
В выставке Tech Industry 2022 примут участие более 250 предприятий из Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Швеции, Дании, Норвегии, Германии, Польши, Чехии, Италии, Франции, Австрии, Словении, Испании, Украины, Венгрии, Китая и других стран.
На выставке будет организован общий стенд латвийских производителей, где можно будет изучить их предложение, а также национальная экспозиция Украины, в которой будут представлены 16 украинских предприятий в сфере машиностроения, металлообработки, автоматизации и новых технологий.
Tech Industry представляет актуальные события и тенденции в отрасли - выставка предлагает ознакомиться со всем актуальным, обширным предложением решений для сферы металлообработки, производства металлоизделий, машиностроения, строительства, автоматизации, электроники, электротехники, автосервисов, дорожного и мостостроительства, судостроения, железнодорожного и авиационного строительства, сельского хозяйства, водоснабжения, теплоснабжения и других предприятий смежных отраслей.
Грандиозные демонстрации оборудования и технологий
На протяжении трех дней европейские и мировые производители оборудования будут демонстрировать на Кипсале самые современные промышленные и металлообрабатывающие установки в действии, машиностроительные и сварные установки, электроинструменты, технологии воздушных потоков и гидротехнологии, металлоизделия, системы автоматизации и управления, гидравлические установки, измерительные приборы, электронику и электротехнику, установки газоснабжения, складское оборудование, рабочие средства защиты, упаковку и материалы, погрузочную и разгрузочную технику и др.
Мероприятия для профессионалов
На выставке состоятся мероприятия, посвященные актуальным вопросам в сфере машиностроения, металлообработки, электроники и новых технологий. 18 и 19 мая в режиме онлайн и 20 мая в очном режиме будет проходить контактная биржа Tech Industry 2022, на которой представители предприятий, ученые и эксперты из разных стран будут общаться и налаживать сотрудничество по следующим темам: машиностроение, металлообработка, автоматизация, электроника, электротехника, промышленное сырье, инструменты, инновационные технологии. Участников мероприятия ожидают вдохновляющие пленарные заседания, информационные семинары и целенаправленные встречи. Присоединяйтесь и получайте новые знания и налаживайте деловые связи.
Подробная информация: tech2022.b2match.io.
В свою очередь, 20 мая в 11:00 состоится семинар «Умное производство - будущее Европы».
Официальное открытие выставки Tech Industry 2022 - 19 мая в 13:00 в Международном выставочном центре на Кипсале в Риге (Латвия).
Каждый год Tech Industry посещают не менее 30 000 человек, 23 450 из них являются профессионалами в своей отрасли!
Выставку Tech Industry проводит организатор международных выставок - компания BT 1.
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Время работы выставки:
19-20 мая 10:00-18:00
21 мая 10:00-17:00