17.05.2022, 13:38
ФОТО | Цены на бензин на заправках снова растут(1)
Foto: erakogu
На эстонских заправках продолжают расти цены на бензин. Если в начале мая бензин 95 можно было купить по цене 1,979 евро/литр, то к 17 мая цена снова выросла. Зато цена дизельного топлива немного понизилась.
По состоянию на 17 мая бензин 95 стоит 1,999 евро/литр. Цена на бензин 98 также выросла и достигла 2,049 евро/литр.
Зато цена дизельного топлива, наоборот, понизилась: в начале мая она составляла 1,899 евро/литр, а теперь стала 1,849 евро/литр.
Рекордной цена топлива стала в начале марта, когда и бензин, и дизель стоили дороже двух евро за литр. Такого эстонские потребители до этого еще не видели.