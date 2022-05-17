Украинским медсестрам нелегко трудоустроиться в Эстонии: названы главные причины

"Нехватка медсестер очень велика. У нас незаняты более 100-120 ставок. Я не могу сказать, что всех их могли бы занять украинские медсестры, потому что сегодня наше правовое поле не позволяет им оказывать медицинскую помощь, поскольку они не зарегистрированы в качестве медсестер", — сказала заведующая сестринским делом клиники анестезиологии Северо-Эстонской региональной больницы Катре Зирель.

Этой осенью Таллиннская высшая школа здравоохранения планирует открыть сокращенную программу высшего образования для медсестер, получивших профессиональное сестринское образование в Украине.

"Они могут стать медсестрами только в том случае, если придут учиться по нашей программе высшего образования. После окончания учебы они смогут попасть в регистр медицинских работников в Эстонии", — отметила ректор Таллиннской высшей школы здравоохранения Юлле Эрнитс.

По данным Кассы по безработице, на сегодняшний день работу в сфере здравоохранения нашли около 70 украинских военных беженцев, безработными сейчас числятся 115 медсестер и 74 врача из Украины.