Правда ли, что на известной фотографии изображён Степан Бандера в нацистской форме?

Военно-политическая активность украинского деятеля националистического толка Степана Бандеры в годы Второй мировой войны часто становится предметом полемики и спекуляций. В сентябре 1939 года, после нападения Германии на Польшу, тогда ещё относительно рядовой участник Организации украинских националистов (ОУН) Бандера был освобождён из-под заключения в Брестской крепости, которое он отбывал за организацию убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Через несколько дней немцы передали Брест советским войскам, а сам Бандера к тому времени уже вернулся во Львов, после чего отправился в Восточную Европу, чтобы налаживать дальнейшую деятельность ОУН. Основным направлением работы организации теперь стала борьба с советской властью, которая на тот момент установила контроль над западом Украины.

К началу 1940 года в ОУН наметился раскол, поскольку Бандера и его ближайшие сторонники считали действия руководства недостаточными и требовали более активно готовить восстание на территории региона. И хотя возглавляемое Степаном Бандерой революционное крыло ОУН (в апреле 1941 года провозгласившее себя единственно законным в организации) поддержало немецкое наступление в июне, вскоре оказалось, что цели бандеровцев по созданию независимой Украины совсем не устраивают немцев. 30 июня был зачитан ”Акт провозглашения Украинского государства”, в ответ на который германские оккупационные власти арестовали верхушку ОУН, отправили Бандеру сначала в Берлин под домашний арест, а после серии допросов — в концлагерь Заксенхаузен. Там Бандера находился до осени 1944 года, когда дела немцев на Восточном фронте значительно ухудшились и им понадобилась помощь любых возможных противников советской власти. Однако с освобождённым Бандерой руководству СС договориться не удалось — тот всё ещё лелеял мечту о полностью независимой Украине и отказался как от идеи будущего подчинения, так и от временного сотрудничества с этнически русским генералом Власовым. О дальнейшей деятельности Бандеры на свободе до весны 1945 года сведения расходятся, но ни в одном серьёзном источнике не утверждается, что он официально вступал в какие-либо немецкие вооружённые формирования, а тем более получал офицерское звание и государственные награды.