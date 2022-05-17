Правда ли, что на известной фотографии изображён Степан Бандера в нацистской форме?
Групповая фотография (часто с подписью ”"Борец с немцами" С. Бандера. Запрещённое на Украине фото Бандеры”) в разные годы распространялась на русскоязычных информационных сайтах (RT, Sputnik, ”Молдавские ведомости”, Sibnet.ru, ”Пикабу”, ”Стихи.ру” , Fishki.net, Don't Panic, в соцсетях, а также в ряде европейских источников, в числе которых польские и итальянские ресурсы.
Военно-политическая активность украинского деятеля националистического толка Степана Бандеры в годы Второй мировой войны часто становится предметом полемики и спекуляций. В сентябре 1939 года, после нападения Германии на Польшу, тогда ещё относительно рядовой участник Организации украинских националистов (ОУН) Бандера был освобождён из-под заключения в Брестской крепости, которое он отбывал за организацию убийства польского министра внутренних дел Бронислава Перацкого. Через несколько дней немцы передали Брест советским войскам, а сам Бандера к тому времени уже вернулся во Львов, после чего отправился в Восточную Европу, чтобы налаживать дальнейшую деятельность ОУН. Основным направлением работы организации теперь стала борьба с советской властью, которая на тот момент установила контроль над западом Украины.
К началу 1940 года в ОУН наметился раскол, поскольку Бандера и его ближайшие сторонники считали действия руководства недостаточными и требовали более активно готовить восстание на территории региона. И хотя возглавляемое Степаном Бандерой революционное крыло ОУН (в апреле 1941 года провозгласившее себя единственно законным в организации) поддержало немецкое наступление в июне, вскоре оказалось, что цели бандеровцев по созданию независимой Украины совсем не устраивают немцев. 30 июня был зачитан ”Акт провозглашения Украинского государства”, в ответ на который германские оккупационные власти арестовали верхушку ОУН, отправили Бандеру сначала в Берлин под домашний арест, а после серии допросов — в концлагерь Заксенхаузен. Там Бандера находился до осени 1944 года, когда дела немцев на Восточном фронте значительно ухудшились и им понадобилась помощь любых возможных противников советской власти. Однако с освобождённым Бандерой руководству СС договориться не удалось — тот всё ещё лелеял мечту о полностью независимой Украине и отказался как от идеи будущего подчинения, так и от временного сотрудничества с этнически русским генералом Власовым. О дальнейшей деятельности Бандеры на свободе до весны 1945 года сведения расходятся, но ни в одном серьёзном источнике не утверждается, что он официально вступал в какие-либо немецкие вооружённые формирования, а тем более получал офицерское звание и государственные награды.
Кто же тогда изображён в центре фотографии? Перед нами довольно непохожий внешне на Степана Бандеру Рейнхард Гелен, офицер вермахта (с апреля 1945 года — генерал-лейтенант), который годы спустя станет основателем Федеральной разведывательной службы Германии. Со Степаном Бандерой его не связывает ничего, кроме теоретически возможного знакомства в связи с профессиональной деятельностью. Но никакого отношения к лидеру ОУН разошедшееся по Сети фото не имеет. Оно сделано в 1943 году на территории современной Польши, и на сайте Бундесархива все 35 запечатлённых на нём человек названы поимённо.
Итог: Неправда.