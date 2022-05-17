Как купить хороший компьютер по максимально выгодной цене?

В реальной жизни бабушке, геймеру, тому, кто работает с видео, архитектору или бухгалтеру нужны машины с очень разными комплектующими и возможностями. Чтобы просматривать Delfi, покупать на AliExpress или отправлять электронные письма, нет никакого смысла покупать суперкомпьютер стоимостью более тысячи евро, тогда как геймеру стандартного настольного компьютера и медленного монитора, купленных по скидке на школьный выпускной, недостаточно. Конечно, каждому можно подобрать нужную машину в магазине, но дешевле будет принести домой отвечающий потребностям компьютер, сделанный на заказ, потому что в этом случае не придется переплачивать – с учетом известного бренда и изрядной наценки.
Папа, я бы хотел игровой компьютер
Накануне окончания учебного года такие просьбы звучит во многих домах. Компьютер, на котором после выполнения домашних заданий можно еще и поиграть, – совсем неплохая идея. А вот плохо с сердцем у мамы-папы становится тогда, когда ребенок указывает на машину, стоящую тысячи, – именно такая и нужна!
На самом деле основательные компьютеры можно купить значительно дешевле, если собрать их, исходя при этом именно из того, за какими играми ребенок проводит время. Серьезные геймеры именно так и делают – выстраивают компьютер сами или заказывают в фирме, которая их собирает. В этом процессе самый большой плюс для покупателя состоит в том, что перед вами будет ИТ-специалист, который не собирает машины как робот, а создает конкретную машину, при этом может оценить ваши потребности и предложить различные решения в рамках заданного бюджета. Так что если вам нужен игровой компьютер, всегда стоит обращаться к тем, кто сам таким пользуется. То же относится и к графическим машинам, видеосерверам и крипто-майнинговым «ИТ-экскаваторам».
В Эстонии делают хорошие компьютеры уже более 30 лет
Наших производителей компьютеров не упрекнешь в отсутствии опыта, первые фирмы появились еще до восстановления независимости Эстонии. Это устраняет опасения, что так называемый «фирменный компьютер» будет технически превосходить машину, собранную у нас. Работающая 10 лет мастерская Mänguarvutid.ee изготавливает около 3000 компьютеров в год, и, как следует из названия фирмы, ориентирована по большей части на геймеров – всегда самую требовательную целевую группу. Но это вовсе не означает, что другие области остаются без внимания. Среди их продукции есть как настольные компьютеры, так и ноутбуки для тех, кто не мечтает об олимпийской победе в киберспорте. Посмотреть, как изготавливаются компьютеры, можно на YouTube-канале компании.
Почему стоит выбрать Mänguarvutid.ee в качестве сборщика компьютера?
Если говорить коротко, то по трем причинам: скорость, лучшая цена и новейшие комплектующие.
Начнем со скорости. Ответ на запрос, сделанный на сайте mänguarvutid.ee, обычно дается в течение часа, и в случае стандартного решения собранный по индивидуальному заказу компьютер клиент получит уже на следующий день. Так же быстро осуществляется связанное с покупкой бесплатное обслуживание и решение гарантийных случаев, потому что люди, выполняющие эту работу, знают, каково на некоторое время оказаться без компьютера.
С ценой тоже все просто. Поскольку это скорее бутик, сосредоточенный на качестве, а не на большом производстве, вам не придется оплачивать постоянные существенные расходы фирмы. То же и с комплектующими – их получают у долгосрочных партнеров, платя за них как можно меньше. Цена, которую вы видите на сайте, является окончательной и включает доставку. Никаких скрытых дополнительных затрат!
Что касается новизны, то какой компьютер может быть современнее? Тот, что произведен где-то на другом конце света, простоял несколько месяцев на складе и проделал долгий путь в Эстонию, или тот, что собран для вас из новейших и совместимых между собой комплектующих здесь и сейчас?
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