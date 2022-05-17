Как купить хороший компьютер по максимально выгодной цене?

В реальной жизни бабушке, геймеру, тому, кто работает с видео, архитектору или бухгалтеру нужны машины с очень разными комплектующими и возможностями. Чтобы просматривать Delfi, покупать на AliExpress или отправлять электронные письма, нет никакого смысла покупать суперкомпьютер стоимостью более тысячи евро, тогда как геймеру стандартного настольного компьютера и медленного монитора, купленных по скидке на школьный выпускной, недостаточно. Конечно, каждому можно подобрать нужную машину в магазине, но дешевле будет принести домой отвечающий потребностям компьютер, сделанный на заказ, потому что в этом случае не придется переплачивать – с учетом известного бренда и изрядной наценки.

Папа, я бы хотел игровой компьютер



Накануне окончания учебного года такие просьбы звучит во многих домах. Компьютер, на котором после выполнения домашних заданий можно еще и поиграть, – совсем неплохая идея. А вот плохо с сердцем у мамы-папы становится тогда, когда ребенок указывает на машину, стоящую тысячи, – именно такая и нужна!

На самом деле основательные компьютеры можно купить значительно дешевле, если собрать их, исходя при этом именно из того, за какими играми ребенок проводит время. Серьезные геймеры именно так и делают – выстраивают компьютер сами или заказывают в фирме, которая их собирает. В этом процессе самый большой плюс для покупателя состоит в том, что перед вами будет ИТ-специалист, который не собирает машины как робот, а создает конкретную машину, при этом может оценить ваши потребности и предложить различные решения в рамках заданного бюджета. Так что если вам нужен игровой компьютер, всегда стоит обращаться к тем, кто сам таким пользуется. То же относится и к графическим машинам, видеосерверам и крипто-майнинговым «ИТ-экскаваторам».

В Эстонии делают хорошие компьютеры уже более 30 лет