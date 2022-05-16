В Эстонии за год снизилось количество безработных людей

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Катрийн Пыллуяэр, в первом квартале было 39 600 безработных: ”Это на 9200 человек меньше, чем в это же время прошлого года. Однако в сравнении с последним кварталом прошлого года число безработных выросло на 3300 человек”.

Безработных мужчин было 21 600, а женщин — 18 000. Более половины из них (55,6%) не имеют работы менее полугода. ”Не имеющих работы более года было 11 100, что на пару тысяч меньше, чем год назад”, — пояснила Пыллуяэр.

Число занятых в первом квартале этого года составило 675 300 человек, что на 24 800 человек больше, чем в прошлом году. Среди занятых 341 800 мужчин и 333 500 женщин. ”Количество занятых увеличилось как среди мужчин, так и среди женщин, в государственном и частном секторах, и является самым высоким за последние годы”, — добавила ведущий аналитик.

86% занятых работали с полной занятостью. Остальные работали с неполной занятостью, и две трети из них составляли женщины. Работников с неполной занятостью, или тех, кто желает работать больше и готов взять на себя дополнительную работу в течение двух недель, в первом квартале года было 7000 человек.

В связи с увеличением числа занятых увеличился и коэффициент участия в рабочей силе, который показывает долю рабочей силы, т. е. общее количество занятых и безработных. ”В первом квартале этого года он составил 73,1% — уровень участия в рабочей силе давно не был таким высоким”, — сказала Пыллуяэр.

Неактивных на рынке труда в первом квартале года было 263 500 человек — в сравнении с последним кварталом прошлого года и тем же периодом год назад их число сократилось. Главными причинами неактивности послужили пенсионный возраст, учеба, а также болезнь или травма.