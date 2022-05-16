"Эстония 200" хочет убрать из публичного пространства все красноармейские памятники. Начался сбор подписей

По словам члена правления "Эстонии 200" Лаури Хуссара, агрессия Российской Федерации против свободной и независимой Украины безжалостно обнажила характер авторитарного российского режима, подавляющего свободу народов и людей.

Хуссар отметил, что военное вторжение кремлевского режима сделало невыносимым тот факт, что в публичном пространстве Эстонии по-прежнему стоят памятники, прославляющие советский режим, поэтому место посвященных Красной армии монументов — в музее.

Для передачи петиции о ликвидации памятников в парламент партии нужно собрать тысячу подписей.