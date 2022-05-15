15.05.2022, 15:54
МНЕНИЕ | Тоомас Алаталу: встреча ОДКБ, или в понедельник мы узнаем, есть ли у Путина единомышленники в войне с Украиной
Foto: Alexei Nikolsky, Alexei Nikolsky/TASS
В понедельник, когда в Москве соберутся лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расстановка сил и противостояние в мире станут более четкими, пишет Eesti Päevaleht.
Объявление было сделано в четверг вечером, и можно сказать, что постулат "демократический мир vs Россия" больше не соответствует действительности, потому что у Москвы есть союзники, которым есть что показать. Насколько серьезно настроены эти союзники, сказать сложно, поскольку сообщение о встрече, опубликованное на сайте kremlin.ru, очень загадочное. А именно, объявлено, что встреча будет проведена в честь 30-летия подписания договора и 20-летия организации, которая родилась на его основе.