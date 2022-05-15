Мнение
15.05.2022, 15:54

МНЕНИЕ | Тоомас Алаталу: встреча ОДКБ, или в понедельник мы узнаем, есть ли у Путина единомышленники в войне с Украиной

 
Тоомас Алаталу, политолог
Vladimir Putin
Vladimir Putin
Foto: Alexei Nikolsky, Alexei Nikolsky/TASS

В понедельник, когда в Москве соберутся лидеры Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), расстановка сил и противостояние в мире станут более четкими, пишет Eesti Päevaleht.

Объявление было сделано в четверг вечером, и можно сказать, что постулат "демократический мир vs Россия" больше не соответствует действительности, потому что у Москвы есть союзники, которым есть что показать. Насколько серьезно настроены эти союзники, сказать сложно, поскольку сообщение о встрече, опубликованное на сайте kremlin.ru, очень загадочное. А именно, объявлено, что встреча будет проведена в честь 30-летия подписания договора и 20-летия организации, которая родилась на его основе.

Стоит отметить, что "планировалось" и "рассматривалось" — редкие слова в кремлевском лексиконе. Трудно представить, о чем будет объявлено в конце встречи. Особенно в свете информации о встрече министров иностранных дел стран СНГ в Душанбе в пятницу 13 мая — единственное и расплывчатое (без упоминания присутствующих!) сообщение говорило лишь об обмене мнениями, в том числе по Украине, и более тесном сотрудничестве.

RusDelfi
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