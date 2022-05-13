В Эстонии продолжается ежегодная борьба с чужеродными видами борщевика
Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны как для нашей природы, так и для здоровья человека. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.
”Когда чужеродные виды борщевика были завезены в Эстонию в качестве кормовых культур, их вредное воздействие на здоровье человека и природу не было учтено. По причине изменения климата стало более вероятными, что новые чужеродные виды появятся и приживутся в Эстонии. Поэтому следует избегать ввоза новых чужеродных видов, чтобы предотвратить последующие проблемы и изменения нашей природы до неузнаваемости”, — пояснила руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.
Заказанные Департаментом окружающей среды мероприятия по борьбе с борщевиком продлятся с мая по август, а при необходимости и дольше. Первый этап мероприятий должен быть завершен до 15 июня. Работы по борьбе ведутся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. ”В некоторых местах уже проводятся работы. Более крупные мероприятия по борьбе начнутся во второй половине мая, когда растения вырастут приблизительно до 20 сантиметров в высоту. Конечно же в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, но это не означает, что некоторые из известных колоний останутся нетронутыми”, — подтвердила Эйке Таммекянд.
Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.
Чужеродные виды борщевика уничтожаются в более плотных колониях с помощью вещества, применяемого для уничтожения растительности, но все чаще путем выкапывания растений лопатой. ”Мы предпочитаем выкапывать растения в основном на органически чистых и уличных территориях, рядом с пасекой при небольших и редких колониях. Выкапывать растения в водоохранной зоне можно только лопатой”, — сказала руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.
Благодаря сообщениям от внимательных людей и работе специалистов Департамент окружающей среды в прошлом году обозначил 661 новую колонию чужеродных видов на площади 132 гектара. Департамент окружающей среды просит сообщать о новых колониях борщевика на адрес электронной почты info@keskkonnaamet.ee. Департамент включит новые колонии в программу по борьбе с борщевиком как можно скорее, но не позднее, чем к следующему лету.
”Любая обнаруженная и отмеченная для борьбы колония поможет сократить распространение чужеродных видов и время, необходимое для их устранения. Мы очень благодарны всем, кто сообщил нам об обнаруженных в природе местах произрастания чужеродных видов борщевика”, — сказала Эйке Таммекянд.
Землевладельцы вправе отказаться от предлагаемой государством борьбы с чужеродными видами борщевика, но тогда они должны удалить растения самостоятельно. Департамент окружающей среды рекомендует землевладельцам самим выкапывать отдельные растения.
В отличие от других европейских стран, в Эстонии с чужеродными видами борщевика борются уже более десяти лет. Благодаря непрерывной работе распространение этих растений в Эстонии с каждым годом значительно сокращается, и чужеродные виды борщевика все реже встречаются в нашей природе.
• Чужеродные виды борщевика включены также в список чужеродных видов на уровне Европейского союза. Это означает, что их выращивание и любое способствование распространению запрещено. В Эстонии борьбу с борщевиком организует Департамент окружающей среды.
• Заказанные в 2022 году работы по борьбе с борщевиком обойдутся почти в 402 000 евро.
• Чужеродный вид — это вид, который преднамеренно или непреднамеренно был ввезён в страну и без посторонней помощи не появился бы тут. Инвазивные чужеродные виды угрожают местной природе, и это может причинить экономический ущерб.
• Чужеродные виды являются второй основной причиной уменьшения глобального биоразнообразия после утраты мест обитания.