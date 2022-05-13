В Эстонии продолжается ежегодная борьба с чужеродными видами борщевика

Борщевик Сосновского и борщевик Мантегацци опасны как для нашей природы, так и для здоровья человека. Эти и другие чужеродные виды попали в Эстонию с помощью человека и отнимают места обитания у местных видов.

”Когда чужеродные виды борщевика были завезены в Эстонию в качестве кормовых культур, их вредное воздействие на здоровье человека и природу не было учтено. По причине изменения климата стало более вероятными, что новые чужеродные виды появятся и приживутся в Эстонии. Поэтому следует избегать ввоза новых чужеродных видов, чтобы предотвратить последующие проблемы и изменения нашей природы до неузнаваемости”, — пояснила руководитель бюро природоохранных работ Департамента окружающей среды Эйке Таммекянд.

Заказанные Департаментом окружающей среды мероприятия по борьбе с борщевиком продлятся с мая по август, а при необходимости и дольше. Первый этап мероприятий должен быть завершен до 15 июня. Работы по борьбе ведутся по всей Эстонии, независимо от принадлежности земли и ее целевого назначения. ”В некоторых местах уже проводятся работы. Более крупные мероприятия по борьбе начнутся во второй половине мая, когда растения вырастут приблизительно до 20 сантиметров в высоту. Конечно же в мае не удастся добраться до всех колоний борщевика, но это не означает, что некоторые из известных колоний останутся нетронутыми”, — подтвердила Эйке Таммекянд.

Каждый землевладелец и заботящийся о природе человек может самостоятельно выкапывать чужеродные виды борщевика, соблюдая требования безопасности, указанные на сайте Департамента окружающей среды. Расположение нанесенных на карту колоний можно просмотреть в картографическом приложении Земельного департамента.