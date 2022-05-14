Кадри Симсон подключила Украину к европейской электросети за две недели. Как это было?

В первые дни войны министр энергетики Франции Барбара Помпили созвала всех министров по энергетики ЕС. Война началась в четверг, министры собрались в понедельник и при поддержке Франции обратились к Европейской комиссии. Политики должны были послать сигнал системным операторам, чтобы все технические шаги, которые Украина еще не предприняла, были бы выполнены со стороны европейцев. Сигнал был послан. Потом оказалось, что наши системные операторы смогли выполнить годовую работу за две недели.

Когда в начале изоляционного испытания в полночь 24 февраля они обнаружили, что началась война, они прошли все необходимые этапы, несмотря на военное положение. Только от последнего шага, подключения к сети России и Беларуси, решили отказаться по политическим причинам. Они не могли вернуть России контроль над своей сетью, которая начала против них войну. Они были готовы месяцами функционировать как ”энергетический остров”.

О рисках мы говорили с украинцами несколько раз в начале года. Потому что нельзя быть на 100% уверенным, что если Украина отключится от сети для проверки, то Россия впоследствии вернет их в свою сеть. Для этого они накопили запасы альтернативной энергии, чтобы поддерживать работу своих систем. Особенно важным было накопить запасы угля, потому что содержание ”островной” системы гораздо более энергоемко.

Этого бы не получилось без подготовки. Украина вместе с Молдовой поставили цель отключиться от российско-белорусской сети и подключиться к центрально-европейской. Чтобы синхронизация удалась, им пришлось пройти как политические процедуры, так и адаптировать свой рынок электроэнергии к европейским стандартам. Но были и технические шаги. Из них самыми важными были проведение испытаний по изоляции зимой и летом.

Как так получилось, что Украину подключили к европейской электросети за одну ночь? Учитывая, что Россия вторглась на их территорию, в воздухе был вопрос, справится ли Украина, справится ли их система. Как это произошло?

Изначально мы встретились с министрами ЕС. Встреча не была организована для обсуждения синхронизации Украины. Так как эта тема была представлена Европейской комиссии именно в формате экстренного собрания, то вместо этого, перед обсуждение технических рисков, политики смогли принять решение в соответствии со временем, когда Украине нужна была различная помощь. Ключевым моментом было то, что никто не вышел с предложением — давайте подождем, пока они не возьмут под контроль 100% своих электростанций и тогда будем обсуждать дальше. У них и сейчас есть электростанции, которые контролируются российской армией.

Когда вы поняли, что это можно сделать настолько быстро? Я понимаю, финальное решение было за вами?

Но я думаю, что политическое единство министров, которые считают — сейчас или никогда, дало очень хорошее подспорье на техническом уровне, это была хорошая поддержка. Естественно, мы знаем, что европейские электрические сети постоянно работали для предотвращения киберугроз и украинцы тоже получали нашу помощь в этих вопросах. Ведь они находились в ситуации, когда их системы подвергались атакам уже давно, еще до войны, и они уже готовы предотвращать киберугрозы.

Естественно, потому что есть обыденные процедуры. С обычными процедурами двухгодичную работу за две недели не сделать.

Вы упомянули риски в кибербезопасности. Мы знаем, что предпринимались попытки атаковать их системы и в прошлом. Были ли в ЕС скептики, которых нужно было убеждать, что необходимо подлючить Украину к сети?

Самые большие риски были в сфере кибербезопасности. Во-первых, синхронизация означает постоянный обмен информацией, а в ситуации, когда некоторые электростанции в Украине находятся под контролем России, это было рискованно. Во-вторых, стаблильность систем вызывала вопросы. Однако, с дополнительными инвестициями от Евросоюза, было возможным ускорить этот процесс. Есть еще несколько шагов, которые Украина должна предпринять для лучшего взаимодействия, прежде всего они связаны с атомными электростанциями.

На техническом уровне всегда было понятно, что мы можем принять эти риски и синхронизировать Украину экстренно. Просто это оказывает влияние на стабильность наших сетей, и для смягчения этого влияния нужно проделать огромную работу с нашей стороны. Европейцы смогли проделать эту работу вместо Украины, так как мы не могли в первые дни войны просить у украинцев осуществить определенные шаги для обеспечения стабильности.

В тот момент вы не боялись, что это может привести к дополнительному возмущению со стороны Кремля?

Нет, этого точно не боялась. Легче всего было принять это решение из-за того, что украинские тесты по отключению от российской сети в первые дни войны, когда было много неопределенностей, прошли успешно на каждом этапе. Они смогли это технически осуществить и держали свою сеть стабильной до 16 марта. Мы видим, что они действительно сделали все сами и на техническом уровне.

Cкорость, с которой приняли решение, пошла на пользу украинцам? Как они отреагировали, когда вы сказали, что теперь можно подключить их к сети?

Отреагировали очень хорошо. Технически они справились, могли и еще больше продержаться в ”островном режиме”. В первые дни казалось, что, может, у них нет запасов угля, потому что было неизвестно, смогут ли они продолжить добычу угля самостоятельно. Было много неопределенностей. На следующие дни стало понятно, что есть регионы, где добыча угля продолжается. В действительности они могли бы и до сегодняшних дней сохранить свою систему.

Но такая скорость была одним из первых явных признаков, что Европа делает намного больше, чем мы были готовы делать раньше. Во время войны не нужно опираться на бюрократию, а делать то, что действительно помогает. Затем от нас последовали беспрецедентные шаги, но это было одним из первых актов солидарности с Украиной.