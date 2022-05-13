"65 лет человеку. За что?" Камеры наблюдения запечатлели, как российские военные убивали мирных граждан под Киевом

Василий Подлевский, который также работает охранником в этой компании, дважды разговаривал по телефону с Леонидом, пока тот истекал кровью и ждал помощи. Леонид сказал ему, что солдаты сначала заверили его, что не убивают мирных жителей, а потом выстрелили ему в спину.

Начальника убивают наповал, а Леониду вскоре удается подняться на ноги. Он даже затягивает ремень вокруг бедра, чтобы замедлить кровотечение, а затем, спотыкаясь, скрывается в будке охранников, где пытается вызвать помощь.

Внезапно двое россиян возвращаются назад, приседают, а затем несколько раз стреляют двоим мужчинам в спины.

Российские военные сначала разговаривают с ним и его начальником через забор. На видеозаписи нет звука, но все мужчины кажутся спокойными, они даже курят. Потом украинцы разворачиваются, а солдаты начинают уходить.

Леонид идет к солдатам с поднятыми руками, показывая, что он безоружен и не представляет угрозы.

Российские солдаты подъезжают к магазину в украденном фургоне со знаком V, который используют российские войска, и словами "Танковый спецназ Rus", написанными черной краской. Они одеты в российскую военную форму и подходят к воротам с поднятыми автоматами, держа пальцы на спусковых крючках.

Что произошло в день убийства

Би-би-си восстановила полную последовательность событий, сопоставив записи с многочисленных камер видеонаблюдения с показаниями людей, которым Леонид звонил в тот день, а также украинских бойцов-добровольцев, которые пытались его спасти.

Но в данном случае перестрелки не было: на видео четко видно, как вооруженные до зубов российские солдаты стреляют в двух безоружных украинцев, а затем грабят магазин.

Это произошло в разгаре боев вокруг Киева. Главные дороги в столицу стали полем сражения, в том числе и район возле магазина велосипедов, где Леонид работал охранником.

Дальше Василий пересказывает разговор со своим другом.

Я говорю: "Лень ты как?"

"Я, — говорит, — на втором КП".

Я говорю: "Ты хоть себя можешь перевязать?"

Он мне говорит: "Вася, я еле сюда дополз. У меня все так болит, я себя плохо чувствую".

Я сказал: "Леня, держись". И начал звонить в нашу тероборону.

Люди из теробороны, которым звонил Василий, до войны торговали кондиционерами. Сейчас они бойцы-добровольцы.

Саша и Костя показывают мне на своих мобильных телефонах видео с российскими танками, которые проезжают мимо их позиций. В марте их работа заключалась в том, чтобы в режиме реального времени отправлять информацию о передвижениях россиян на военные позиции украинцев дальше по дороге.

Когда Леонид Пляц был ранен, им поручили пересечь постоянно обстреливаемую трассу E40, чтобы помочь ему. Даже сейчас дорога усеяна обгоревшими остовами танков, свидетельствующими об интенсивности боев.

Когда Пляц лежал, истекая кровью, российские солдаты все еще орудовали в магазине.

На кадрах с камер видеонаблюдения можно увидеть, как они простреливают замки в различных помещениях, вытаскивают велосипеды и скутеры, трутся в кабинет директора, пьют его виски и роются в его шкафах.

Саша и Коля были легко вооружены и значительно уступали россиянам по численности. Поэтому они были вынуждены ждать, когда военные РФ уйдут, хотя и понимали, что Леонид умирает.

"Мы разговаривали с ним по телефону, пытались его успокоить. Мы говорили ему, что все в порядке, что все будет хорошо. Мы сказали, что уже в пути. Может быть, это помогло ему. Может быть. Но, к сожалению, к тому времени, когда мы добрались, он был мертв", — рассказывают они.

Даже в тот момент, когда они выносили тела Леонида и его начальника, им приходилось прятаться, потому что мимо проезжали российские танки.

"Мой папа не был военным"

Против людей, совершивших убийства, есть немало убедительных доказательств. Би-би-си изучила видео в мельчайших деталях, и на нем отчетливо лицо российского солдата, который, как мы считаем, был одним из убийц.