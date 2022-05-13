Эстонка стала чемпионкой Европы по пауэрлифтингу

В чешском Пльзене прошел Чемпионат Европы по пауэрлифтингу, где Эстония была представлена во всех возрастных группах. Самого большого успеха достигла Марелин Юриадо, ставшая чемпионкой Европы среди девушек в своей весовой и абсолютной категориях. Также отличилась Элийсе Микомяги, которая завоевала серебряную медаль..

Многие добились впечатляющих результатов

Марелин Юриадо стала чемпионом Европы среди молодежи в категории до 84 кг и стала абсолютным чемпионом Европы во всех весовых категориях среди молодежи. Юриадо: в приседаниях — 180 кг; в жиме лежа -100 кг; в тяге — 195 кг.

Юриадо отметила, что подготовка к соревнованиям прошла хорошо, она давала организму необходимый отдых: ”Результаты меня удовлетворили, в каждой области еще оставался небольшой запас. Сложности были выбраны таким образом, чтобы набрать необходимое количество килограммов для абсолютной победы. Это были лучшие соревнования в моей жизни. Гимн родины на высшей ступени пьедестала вызвал слезы на глазах!”.

Пилле Пихлик заняла четвертое место в юниорской весовой категории 84+ кг и бронзу в одиночных приседаниях и тяге: приседания — 145 кг; жим лежа — 75 кг; тяга — 132,5 кг.

Катрин Силдник завоевала серебро в категории до 52 кг и серебро в абсолютном зачете. Приседания — 112,5 кг; жим лежа — 55 кг; тяга — 130 кг.

Карл Хенрик Тед Эрик Хёгстрем привез золото в категории юношей до 105 кг и золото в абсолютном зачете. Приседания — 225 кг; жим лежа — 172,5 кг; тяга — 255 кг.

Кроме того, женская юниорская сборная Эстонии в составе Пилле Пихлик, Катрин Силдник и Марелин Юриадо, заняла общее третье место.

Элийсе Микомяги завоевала серебряную медаль на юниорском чемпионате Европы в категории до 76 кг с общим результатом 480 кг. На этот раз в приседе Элийсе засчитали только 175 кг (к сожалению, судьи не засчитали вес в 185 и 190 кг ), за присед спортсменка получила малую бронзовую медаль.

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