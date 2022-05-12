Рийгикогу рассмотрит законопроект, предусматривающий значительное повышение детских пособий(4)
Председатель парламентской фракции центристов Яанус Карилайд подал сегодня законопроект об изменении системы выплаты и повышении детских и семейных пособий. Цель законопроекта — улучшить материальное положение семей с детьми.
Согласно законопроекту, пособие на одного ребенка составит 100 евро в месяц. Семьям, в которых растет трое и более детей, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться 700 евро, а семьям, в которых семеро и более детей — 900 евро.
”Подписи под законопроектом поставили представители четырех из пяти парламентских партий”, — отметил Карилайд.
”Наша политическая инициатива вышла на межпартийный уровень. Есть те, кто еще не поставили свои подписи, но я знаю, что они нас поддерживают. Я надеюсь, что в ходе рассмотрения законопроекта мы сумеем еще больше увеличить число его сторонников. В то же время никогда раньше детские пособия не повышались настолько значительно. Индексация детских пособий — это качественное изменение в системе их выплат, оно означает, что при подорожании жизни будет повышаться пособие многодетным семьям. Я искренне надеюсь, что до Иванова дня данный законопроект станет законом”, — сказал Карилайд.
По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, детские и семейные пособия необходимо повысить в срочном порядке. ”Результатом политики реформистов стало то, что по росту цен Эстония вышла на первое место в ЕС. Предложение снизить налоги, чтобы смягчить последствия ценового шока, не встретило поддержки в коалиции. Однако сейчас появилась возможность, что несмотря на противостояние Партии реформ, удастся повысить детские и семейные пособия. Воспитание детей не должно быть сопряжено с риском бедности. Бедность не должна становиться преградой для рождения детей. За счет иммигрантов мы не сохраним народ и культуру. Мы должны обеспечить положительный прирост собственного населения”, — сказал Хельме.
Председатель парламентской фракции социал-демократов Лаури Ляэнеметс отметил, что главное сейчас — в условиях небывалой инфляции помочь семьям справиться материально, чтобы не увеличивалась бедность среди детей. ”Уровень инфляции составил в апреле почти 19%. Учитывая долю живущего в относительной бедности населения, это опасный знак. Со столь быстрым обеднением населения нам не приходилось сталкиваться в течение последних пары десятилетий. Стремительный рост цен на электроэнергию, топливо и продукты питания особенно сильно ударил по кошелькам семей с невысокими доходами. Понятно, что такая инфляция — это угроза благополучию многих детей. Государство не должно относиться к вопросу дохода людей как к благотворительности — помогать только в хорошие времена. Положительно, что сегодня в парламенте существует такое согласие относительно поддержки семей”, — сказал Ляэнеметс.
По словам председателя фракции ”Отечества” Хелира-Валдора Сеэдера, повышение и индексация детских пособий — важный шаг, который полностью согласуется с долгосрочной политикой их партии. ”Наша цель — чтобы ни одна женщина не приняла решение не рожать из-за материальных проблем. Поддержку многодетности следует рассматривать как инвестицию в сохранение населения. Смягчение демографического кризиса особенно важно сейчас, когда рождаемость упала из-за пандемии коронавируса, а неуверенность людей в связи с вызванной войной инфляцией очень высока”, — сказал Сеэдер.