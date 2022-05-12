Рийгикогу рассмотрит законопроект, предусматривающий значительное повышение детских пособий

Согласно законопроекту, пособие на одного ребенка составит 100 евро в месяц. Семьям, в которых растет трое и более детей, ежемесячно будет дополнительно выплачиваться 700 евро, а семьям, в которых семеро и более детей — 900 евро.

”Подписи под законопроектом поставили представители четырех из пяти парламентских партий”, — отметил Карилайд.

”Наша политическая инициатива вышла на межпартийный уровень. Есть те, кто еще не поставили свои подписи, но я знаю, что они нас поддерживают. Я надеюсь, что в ходе рассмотрения законопроекта мы сумеем еще больше увеличить число его сторонников. В то же время никогда раньше детские пособия не повышались настолько значительно. Индексация детских пособий — это качественное изменение в системе их выплат, оно означает, что при подорожании жизни будет повышаться пособие многодетным семьям. Я искренне надеюсь, что до Иванова дня данный законопроект станет законом”, — сказал Карилайд.

По словам председателя фракции EKRE Мартина Хельме, детские и семейные пособия необходимо повысить в срочном порядке. ”Результатом политики реформистов стало то, что по росту цен Эстония вышла на первое место в ЕС. Предложение снизить налоги, чтобы смягчить последствия ценового шока, не встретило поддержки в коалиции. Однако сейчас появилась возможность, что несмотря на противостояние Партии реформ, удастся повысить детские и семейные пособия. Воспитание детей не должно быть сопряжено с риском бедности. Бедность не должна становиться преградой для рождения детей. За счет иммигрантов мы не сохраним народ и культуру. Мы должны обеспечить положительный прирост собственного населения”, — сказал Хельме.