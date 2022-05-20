Любила, да не вышла замуж: кинокритик оценил фильм про финскую художницу

Смотреть биографические фильмы, конечно, проще тогда, когда ты ничего не знаешь про жизнь человека, которому они посвящены. Потому что тогда ты можешь безоговорочно довериться режиссёру, в сто сорок третий раз забыть про всевозможные авторские допущения, передёргивания и натягивание красивого, но придуманного факта на скучную основу реальности.

Именно так как раз и происходит с фильмом финского режиссёра Антти Йокинена про финскую же художницу шведского происхождения Хелене Шерфбек. Как человек, в котором ещё не окончательно умерло любопытство, после просмотра я загуглил женщину и обнаружил, что это довольна важная для финской живописи фигура (в противном случае, вероятно, кино бы и не снимали), что она вовсе не снискала славы на феминистском поприще, как могло бы показаться из фильма, но да, была сильной женщиной, хотя любят её финны всё-таки не за это. На самом деле любят и помнят её в основном просто за творчество, вот такой вот банальный и недраматичный поворот. За то, что за свою длительную карьеру Шерфбек сменила аж три творческих манеры, успешно поработав в каждой из них. За то, что отдельные её полотна побили рекорды стоимости для финской живописи на современных аукционах.

Ничего этого из фильма мы не узнаём. Но наверное, это и не нужно. Биографические фильмы обычно строятся на каком-нибудь конкретном интересном для авторов эпизоде из жизни протагониста, на какой-нибудь истории, которая вызывает любопытство не только у поклонников творчества этого человека, но и более широкой публики. Авторы фильма ”Хелене” сочли таким фактом любовную историю не слишком, по их представлениям, внешне привлекательной художницы. История такая, как можно вывести из фильма, была у неё одна-единственная, то есть, она нашла свою любовь на всю жизнь, в чём ей можно только позавидовать.