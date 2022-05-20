Любила, да не вышла замуж: кинокритик оценил фильм про финскую художницу
Кинокритик и писатель П.И.Филимонов посмотрел фильм "Хелене" и поделился своими впечатлениями.
Смотреть биографические фильмы, конечно, проще тогда, когда ты ничего не знаешь про жизнь человека, которому они посвящены. Потому что тогда ты можешь безоговорочно довериться режиссёру, в сто сорок третий раз забыть про всевозможные авторские допущения, передёргивания и натягивание красивого, но придуманного факта на скучную основу реальности.
Именно так как раз и происходит с фильмом финского режиссёра Антти Йокинена про финскую же художницу шведского происхождения Хелене Шерфбек. Как человек, в котором ещё не окончательно умерло любопытство, после просмотра я загуглил женщину и обнаружил, что это довольна важная для финской живописи фигура (в противном случае, вероятно, кино бы и не снимали), что она вовсе не снискала славы на феминистском поприще, как могло бы показаться из фильма, но да, была сильной женщиной, хотя любят её финны всё-таки не за это. На самом деле любят и помнят её в основном просто за творчество, вот такой вот банальный и недраматичный поворот. За то, что за свою длительную карьеру Шерфбек сменила аж три творческих манеры, успешно поработав в каждой из них. За то, что отдельные её полотна побили рекорды стоимости для финской живописи на современных аукционах.
Ничего этого из фильма мы не узнаём. Но наверное, это и не нужно. Биографические фильмы обычно строятся на каком-нибудь конкретном интересном для авторов эпизоде из жизни протагониста, на какой-нибудь истории, которая вызывает любопытство не только у поклонников творчества этого человека, но и более широкой публики. Авторы фильма ”Хелене” сочли таким фактом любовную историю не слишком, по их представлениям, внешне привлекательной художницы. История такая, как можно вывести из фильма, была у неё одна-единственная, то есть, она нашла свою любовь на всю жизнь, в чём ей можно только позавидовать.
Но, как говорится, есть один нюанс. Влюбляется она в писателя и художника-любителя Эйнара Ройтера. И он такой вроде бы отвечает ей взаимностью, у них даже происходит романтический выезд на природу — а потом — раз, и не отвечает. Потом он встречает другую девушку, значительно более привлекательную внешне, на которой и собирается жениться. О чём он благородно сообщает Хелене. И у Хелене случается нервный срыв.
Но фильм не про то, что все мужики — козлы, хотя, может быть, самую малость и про это. Это, скорее, такой перевёртыш довольно известной истории про некрасивого, но талантливого творца и легкомысленную, но очень привлекательную внешне поклонницу. И о том, как он остаётся верен не ей, но своим воспоминаниям, чуть ли не до конца жизни, и о том, как потом эта, пользуясь классическим определением, попрыгунья прозревает, кто же на самом деле был всё это время ей другом и тайным ангелом-хранителем, но уже поздно. И на его смертном одре она роняет горькую-горькую слезу потери. Потому что — что имеем, не храним, потерявши, плачем.
Здесь обошлось без одра, но история грустно архетипичная. И то, что примерно в середине фильма замечаешь, что Хелене характерно и мило хромает, только добавляет ей сравнения с уже косвенно упоминавшейся героиней одного старого советского фильма, которая любила, да не вышла замуж. А художница ли, доярка ли (или кто там она была, лень смотреть), как пел Пётр Мамонов, ”кому какое дело, кто поэт, а кто неизвестно кто”.