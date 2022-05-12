Правда ли, что Финляндия перебросила танки к российской границе?
В начале мая 2022 года по соцсетям и новостным каналам распространилось видео, на котором поезд перевозит несколько десятков танков. Утверждалось, что эту технику Финляндия отправляет на границу с Россией. Мы проверили, насколько правдива такая информация.
Вот что сообщил Telegram-канал ”Украина 365” в ночь с 3 на 4 мая: ”Финляндия перебрасывает на восточную границу боевую технику. Жители Тампере (Финляндия) фиксируют переброску военной техники на границу с Московией. В основном это танки Leopard”.
И действительно, на прикреплённом видео можно увидеть движение большого железнодорожного состава, гружённого танками. На фоне слышна речь, похожая на финскую. Эту новость в Telegram-канале прочитали около 90 000 человек. Её также распространили такие популярные российские и украинские ресурсы, как ”Диалог.ua”, ”Новини Live”, ”ОТР”, ”Сегодня” (также в Telegram), ”Ридус”, ”ЛенТВ24” и ”Яплакаль”. Соответствующую заметку на ”Пикабу” прочитали более 200 000 человек.
В последние недели новости на военную тематику, связанные с Финляндией, нередко попадают в заголовки мировых СМИ. Речь в первую очередь о возможном вступлении страны в НАТО. 13 апреля финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей подавать заявку в Североатлантический альянс. 22 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе с радостью примут Финляндию и Швецию в свои ряды в случае их желания. А 9 мая СМИ со ссылкой на представителей военного блока сообщили, что процесс согласования предполагаемой заявки пройдёт в ускоренном режиме и займёт всего около двух недель.
Тем не менее на момент появления новости Финляндия членом НАТО ещё не была. И уже 4 мая пресс-служба Сил обороны Финляндии выступила с заявлением: «В Сети распространяется видео, в котором утверждается, что к границам Финляндии перебрасываются танки. Это неправда. Танки перебрасывались на механизированные учения сухопутных войск Arrow 22. Учения проходят в Ниинисало и Сякюля».
И действительно, ещё в середине апреля финское военное ведомство анонсировало военные учения Arrow 22 (2–13 мая 2022 года) с участием военных Великобритании, Латвии, США и Эстонии, причём хозяев учений должна была представлять именно бронетанковая бригада. Планировалось, что гусеничная техника будет доставлена к месту проведения учений по железной дороге. Добавим, что указанные населённые пункты находятся на юго-западе Финляндии, недалеко от побережья Ботнического залива, в почти максимально возможной удалённости от российской границы.
Казалось бы, вопрос решён. Однако в наше время безоговорочно доверять официальным сообщениям нельзя, тем более если их делают военные ведомства. Поэтому хотелось бы знать место съёмки рассматриваемого видео. И найти его несложно, поскольку в упоминавшемся выше финском городе Тампере не так много мест пересечения железнодорожной магистрали с автомобильными дорогами. Вот одно из них, в северной части города. Как видно из антуража, это то же самое место:
В левой части кадра с момента последней съёмки для Google Street View (июль 2009 года) выросло новое высотное здание:
Наконец, сравнив направление движения поезда на видео с картой, мы убеждаемся, что состав идёт на запад:
Тампере и сам находится на юго-западе Финляндии, а примерно в 100 км от него начинается море. Это противоположное России направление движения. Зато подобным путём можно попасть в места, где должны были проводиться учения.
Таким образом, все факты говорят о том, что распространённое сообщение представляет собой добросовестную ошибку либо сознательную дезинформацию.
Итог: Неправда.