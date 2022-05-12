Правда ли, что Финляндия перебросила танки к российской границе?

Вот что сообщил Telegram-канал ”Украина 365” в ночь с 3 на 4 мая: ”Финляндия перебрасывает на восточную границу боевую технику. Жители Тампере (Финляндия) фиксируют переброску военной техники на границу с Московией. В основном это танки Leopard”.

И действительно, на прикреплённом видео можно увидеть движение большого железнодорожного состава, гружённого танками. На фоне слышна речь, похожая на финскую. Эту новость в Telegram-канале прочитали около 90 000 человек. Её также распространили такие популярные российские и украинские ресурсы, как ”Диалог.ua”, ”Новини Live”, ”ОТР”, ”Сегодня” (также в Telegram), ”Ридус”, ”ЛенТВ24” и ”Яплакаль”. Соответствующую заметку на ”Пикабу” прочитали более 200 000 человек.







В последние недели новости на военную тематику, связанные с Финляндией, нередко попадают в заголовки мировых СМИ. Речь в первую очередь о возможном вступлении страны в НАТО. 13 апреля финский премьер-министр Санна Марин заявила, что Финляндия в течение ближайших недель примет решение о том, следует ли ей подавать заявку в Североатлантический альянс. 22 апреля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отметил, что в альянсе с радостью примут Финляндию и Швецию в свои ряды в случае их желания. А 9 мая СМИ со ссылкой на представителей военного блока сообщили, что процесс согласования предполагаемой заявки пройдёт в ускоренном режиме и займёт всего около двух недель.