ВИДЕО | "Памятники, восхваляющие оккупацию Эстонии, неприемлемы". Правительство рассказало о новых решениях

Каллас отметила, что предполагаемое вступление Финляндии и Швеции НАТО положительно скажется на безопасности Эстонии.

Она сообщила, что EKRE заблокировала принятие дополнительного бюджета в парламенте и выразила недоумение тем фактом, что партия блокирует вещи, которые люди считают важными (отказ от российского газа, безопасность, поднятие прожиточного пособия и т.д.). Каллас сказала, что речь идет о политической игре со стороны EKRE.

Присутствие союзников в Эстонии увеличилось в два раза, сама Эстония тоже увеличила расходы на оборону.

Положительным Каллас назвала то, что 9 мая прошел в Эстонии спокойно. Она поблагодарила всех людей за сознательность, а также полицию за разъяснительную работу.

Министр обороны в свою очередь сообщил о поправках в закону о прохождении военной службы. Например, при прохождении альтернативной службы будет создан резерв, как и в случае прохождения срочной. Также будет предусмотрено наказание за ненадлежащее ношение военной формы. Это необходимо, чтобы в случае кризисной ситуации избежать нецелевого использования элементов военной формы. Может быть создана военная полиция.

По словам Ааба, изменения были внесены и в законы, касающиеся местных самоуправлений. Полномочия при принятии решений местными органами власти будут расширены.

Отвечая на вопрос о судьбе военных памятников советского времени, Каллас отметила, что сейчас действительно эта тема оказалась в фокусе.

”Война в Украине разбередила старые раны эстонского общества. Теперь эти монументы, которые раньше особо никого не интересовали и никому не мешали, из-за этих надписей, которые там есть, и из-за того, что происходит в Украине, предстают совершенно в ином свете”. Вопрос в том, уместно ли их нахождение в нынешнем виде в эстонском пространстве. Часть их них связана с захоронениями, и Министерство обороны получило задание картографировать все такие места и составить общий план действий, сообщила глава правительства.