ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях
Сегодня в пресс-конференции правительства принимают участие премьер-министр Кая Каллас, министр государственного управления Яак Ааб, министр обороны Калле Лаанет и министр экономики и коммуникаций Таави Аас.
Смотрите трансляцию пресс-конференции с синхронным переводом на русский язык!
Каллас отметила, что предполагаемое вступление Финляндии и Швеции НАТО положительно скажется на безопасности Эстонии.
Она сообщила, что EKRE заблокировала принятие дополнительного бюджета в парламенте и выразила недоумение тем фактом, что партия блокирует вещи, которые люди считают важными (отказ от российского газа, безопасность, поднятие прожиточного пособия и т.д.). Каллас сказала, что речь идет о политической игре со стороны EKRE.
Присутствие союзников в Эстонии увеличилось в два раза, сама Эстония тоже увеличила расходы на оборону.
Положительным Каллас назвала то, что 9 мая прошел в Эстонии спокойно. Она поблагодарила всех людей за сознательность, а также полицию за разъяснительную работу.
Дополняется.
RusDelfi предлагает Вам главные новости Эстонии и всего мира! Подписывайтесь на рассылку.