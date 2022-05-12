ПРЯМО СЕЙЧАС | Правительство рассказывает о новых решениях

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Каллас отметила, что предполагаемое вступление Финляндии и Швеции НАТО положительно скажется на безопасности Эстонии.

Она сообщила, что EKRE заблокировала принятие дополнительного бюджета в парламенте и выразила недоумение тем фактом, что партия блокирует вещи, которые люди считают важными (отказ от российского газа, безопасность, поднятие прожиточного пособия и т.д.). Каллас сказала, что речь идет о политической игре со стороны EKRE.

Присутствие союзников в Эстонии увеличилось в два раза, сама Эстония тоже увеличила расходы на оборону.

Положительным Каллас назвала то, что 9 мая прошел в Эстонии спокойно. Она поблагодарила всех людей за сознательность, а также полицию за разъяснительную работу.

Дополняется.

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