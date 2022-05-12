ГАЛЕРЕЯ | В Тюри хотят перезахоронить останки красноармейцев

Он считает, что у таких памятников могли бы быть пояснительные таблички, чтобы человек понимал: памятник посвящен не нашим собственным идеалам свободы, а оккупанту, пишет rusERR . По оценке Мюльтса, следует также рассмотреть вопрос о перезахоронении останков.

"Закон о защите военных захоронений четко прописывает, какие места для этого не подходят, но окончательное решение может вынести комиссия. Мы сами этого сделать не можем, но предложение на обсуждение вынесем. Я лично считаю, что на въезде в город, на государственном шоссе такому памятнику не место, — пояснил Ниглас, добавив, что, по всей видимости, останки следует перезахоронить, а памятник перенести. — Самое правильное место для покоя павших — на кладбище".