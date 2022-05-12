ГРАФИК | Иммиграция компенсировала высокую смертность, численность населения выросла(5)
По словам ведущего аналитика Департамента статистики Терье Трасберг, в прошлом году количество смертей было чрезвычайно высоким — на 5315 больше, чем рождений: ”Высокая смертность и остававшаяся в последние годы на одном уровне рождаемость обусловили негативный естественный прирост населения. В противовес этому сальдо миграции вновь оказалось положительным — в Эстонию на проживание прибыло на 7043 человека больше, чем отсюда уехало”.
Количество рождений осталось на прежнем уровне, количество смертей значительно увеличилось
В прошлом году родилось 13 272 ребенка, что соответствует уровню предыдущего года, но при этом на 800 детей меньше, чем в 2019 году, когда родилось 14 099 детей. ”По сравнению с последними двумя годами перед пандемией уменьшилось количество первых, вторых и третьих детей, но увеличилось количество рождений четвертых и более детей. Если посмотреть на возраст матерей, то увеличилось количество женщин, родивших первого или второго ребенка в возрасте 30–44 лет”, — пояснила Трасберг.
В прошлом году ушли из жизни 18 587 человек. За последнее десятилетие число смертей сохранялось в промежутке 15 000–16 000 и годовые колебания оставались примерно в пределах 300. ”Однако показатель прошлого года был исключительным — в последний раз смертность была такой высокой в 1997 году”, — уточнила Трасберг.
За счет естественного прироста в прошлом году население уменьшилось на 5 315 человек. Лишь в Тартуском уезде естественный прирост был положительным. ”В целом можно сказать, что естественный прирост отрицательный по всей Эстонии, в том числе и в крупных городах. Единственными исключениями являются волости вокруг крупных городов, такие как Раэ и Сауэ возле Таллинна, а также Луунья и Камбья вокруг Тарту”, - сказала аналитик.
Сальдо миграции было положительным, а иммиграция была самой высокой за последние годы
В 2021 году в Эстонию мигрировало 19 524 человека, а уехал из страны 12 481 человек, то есть приехало на треть больше, чем уехало — сальдо миграции остается положительным седьмой год подряд. Большинство мигрантов были гражданами Эстонии, миграционное сальдо которых после годичного перерыва вновь стало положительным. В основном в Эстонию прибывают из Финляндии и Украины, а уезжают в Финляндию.
Данные переписи будут опубликованы 1 июня.
С 1 июня Департамент статистики начнет публиковать результаты переписи населения 2021 года. Данные переписи можно использовать, в частности, чтобы выяснить, как за последние 20 лет изменился возраст рождения первого ребенка, сколько процентов жителей страны считают себя эстонцами, на каких родных языках говорят в Эстонии и как за последние два десятилетия изменился процент родившихся не в Эстонии.