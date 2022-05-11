Покупки AliExpress теперь будут доставляться в выбранный покупателем посылочный автомат Omniva

Если ранее для получения посылки, заказанной в AliExpress, требовалось приходить на место в почтовое отделение и самому декларировать посылку, то теперь приложение на сайте AliExpress позволяет выбрать посылочный автомат Omniva в любой стране Балтии. Все посылки, которые приходят в страны Балтии, уже задекларированы Omniva в сотрудничестве с AliExpress, и клиенту не нужно ничего доплачивать.

”Мы еще больше увеличиваем удобство и скорость покупки и быстро доставим посылку в ближайший посылочный автомат. Omniva имеет в странах Балтии крупнейшую сеть посылочных автоматов, и независимо от своего местоположения покупатели могут прийти за посылкой в удобное для них время и место. Поэтому нет разницы, живете вы в Варбла, Курессааре или в каком-либо другом регионе Эстонии, — сказала член правления Omniva Кристи Унт. — Заказывая в посылочный автомат Omniva, вы можете быть уверены, что ваша посылка будет доставлена наикратчайшим путем”.

”Omniva уже много лет сотрудничает с AliExpress, и добавление новой услуги — это знак доверия и качества. Наше направление международной посылочной услуги, будем надеяться, получит новый виток развития и одновременно внесет вклад в э-торговлю с Азией”, — сказала Кристи Унт.

Годовой объем заказов из AliExpress через Omniva составляет почти 3,6 млн посылок в страны Балтии, из которых на Эстонию приходится немного выше 1 миллиона отправлений. У Omniva в странах Балтии имеется 924 посылочных автомата, включая 285 автоматов в Эстонии, и их число постоянно растет.