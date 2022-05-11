Актриса Русского театра Космынина зачитала письма из оккупированного Херсона перед посольством РФ

Актриса Русского театра Татьяна Космынина — одна из тех, кто предоставила свой голос для писем и озвучила те послания, которые были написаны художницей в самом начале оккупации.

”Когда ко мне обратились с предложением поучаствовать в акции, я сразу согласилась, потому что тема для меня сейчас важная и болезненная. И сразу стало понятно, что да, я должна принимать участие”, — делится Татьяна.

Буквально на следующий день актриса записала целый час посланий.

”Письма я читала в хронологическом порядке. Самое начало оккупации. В этих письмах нет описания ужасов происходящего. В них есть надежда. Надежда, которая не умирает. Вот, например, послание датировано 20 марта. Художница пишет, что у нее 5 апреля день рождения, и она уверена, что уже к этому времени все закончится. А я читаю эти письма в середине мая. И понимаю, что человек испытывает надежду, но абсолютно наивен. И его надежде не суждено осуществиться. Ни 5 апреля, и не 5 мая. И от этого становится очень жутко”, — делится Татьяна. ”Все мы в этой надежде пребываем. И в какой-то момент эта надежда превращается в отчаяние. Сегодня легко надеяться про завтра.

Завтра ведь точно пойдут на переговоры, я ведь чувствую. Завтра все прекратиться, ну не может Россия продолжать этот кошмар. Ты уговариваешь себя в течение первого месяца, в течение второго месяца, идет третий.. И вдруг, когда ты обращаешься к прошлому, ты начинаешь осознавать, что все твои надежды бесплодны. Что всем этим надеждам сбыться не суждено. Никаких подвижек. И рассчитывать, что эти подвижки произойдут, уже, наверное, глупо. Я сейчас ощущаю себя на стадии отчаяния именно благодаря этим письмам. Это как будто вы открыли дневник 1941 года, где было бы написано: ”1 июля 41 года. Ну до августа все закончится”. А ты читаешь и понимаешь, что в июле сорок первого все только начиналось”.

Разговаривая с организаторами акции о потенциальных слушателях этой акции, Татьяна была настроена скептически. ”К кому это будет адресовано? Те, для кого это ужас, и так знают, без писем. Для тех людей, у кого все нормально, эти письма — ничто. Это пыль. Они в жизни не возьмут наушник, чтобы послушать о том, что там происходит на самом деле. И тогда, поговорив, мы решили, что даже игнор этих писем — это уже реакция на них. И это результат. Значит, эта акция тоже не бессмысленна по сути, потому что мы увидим, что люди не слушают. Люди закрывают глаза. Кто-то это делает, чтобы не испытывать очередную порцию боли, а кто-то, потому что ”не все так однозначно”. У меня нет надежды, что хотя бы одного человека эти письма заставят задуматься. Этих людей не исправить. Если они за два с половиной месяца не нашли в себе ресурсов посочувствовать людям”, — резюмировала она.