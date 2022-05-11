РАСПИСАНИЕ | Управа Ласнамяэ придет во дворы к жителям района

”После вступления в должность старейшины я не раз говорила, что для меня очень важно сотрудничество с местными жителями. Шаг за шагом мы пытаемся сделать общение жителей с управой района более комфортным и удобным, и именно поэтому, помимо приёмов по телефону, мы решили проводить встречи во дворах”, — сказала Юлианна Юрченко, старейшина Ласнамяэ.

Встречи начнутся в 17:30.

17 мая на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Паэ 9, 11, 13, 15, 17 и 17А. Встреча пройдет во дворе Ласнамяэской экобани (Паэ 19/2).

18 мая на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Паэ 42, 44, 46, 48 и Пунанэ 9 и 5. Место встречи между домами Паэ 44 и Паэ 46.

24 мая на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Паэ 50, 52, 56 и Пунанэ 11, 13 и 15. Встреча пройдет во дворе между домами Паэ 56 и Пунанэ 11.

25 мая на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Паэ 58, 60, 62, 64, 66 и 68. Встреча пройдет во дворе между домами Паэ 62, 64 и 66.

31 мая на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Пунанэ 19 и 21. Встреча пройдет на зелёной зоне между домами Пунанэ 19 и 21.

1 июня на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Пунанэ 23, 25, 27 и 31. Встреча пройдет во дворе перед домом Паэ 25.

7 июня на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Кивила 2, 4, 6, 8 и 10. Встреча пройдет во дворе между домами Кивила 2,4,6,8 и 10.

8 июня на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Кивила 14, 16, 18, 20 и 22. Встреча пройдет во дворе между домами Кивила 14, 16, 18, 20 и 22.

14 июня на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Махтра 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20. Встреча пройдет перед домами Махтра 12 и 14.

15 июня на встречу, со своими предложениями и проблемами приглашаются жители Махтра 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40 и 42. Встреча пройдет во дворе между домами Махтра 34, 36, 38, 40 и 42 .

Чтобы сделать встречу еще более приятной, на месте также предложат небольшой перекус.