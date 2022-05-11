Чемпионат мира по хоккею 2022: что, кто, где и когда?
Национальные сборные России и Беларуси были отстранены от участия в Чемпионате мира и-за ситуации в Украине. Вместо них выступят сборные идущие следующими за участвующими в Мировом рейтинге (IIHF World Ranking) — это Франция и Австрия.
Расписание чемпионата мира по хоккею-2022 в Финляндии:
С 13 по 24 мая — групповой этап;
26 мая — четвертьфиналы;
28 мая — полуфиналы;
29 мая — матч за бронзу и финальный матч.
На групповом этапе команды разделены на две группы, внутри которых проводят по семь матчей — каждая с каждой в своей группе. Матчи группы А будут проходить в столице на льду Ледового дворца ”Хельсинки” вместительностью 8200 зрителей, а матчи группы Б состоятся в Тампере на льду Nokia Arena рассчитанной так-же на 13450 зрителей. Начиная с полуфиналов, все игры пройдут в Нокиа Арена. Это уже девятый чемпионат мира, который принимает Финляндия.
Группа А
Канада
Германия
Дания
Франция
Казахстан
Италия
Словакия
Швейцария
Группа Б
Латвия
Австрия
Швеция
Чехия
Норвегия
США
Финляндия
Великобритания
По четыре команды из каждой группы, показавшие лучшие результаты на групповом этапе, выходят в четвертьфинал плей-офф. В свою очередь сборные занявшие последние места в группах выбывают в Первый дивизион.
Талисманом Чемпионата мира 2022 был выбран львёнок Мираклео. В соответствии с тематикой турнира — ”Творить чудеса”, талисман должен напоминать, что каждый из нас может творить маленькие чудеса каждый день. Волшебный львёнок. Львёнок - волшебник. На льду будет волшебство!
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