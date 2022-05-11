Канада едет на ЧМ за золотом: звёзды НХЛ и толпа классной молодёжи

В прошлом году канадцы удивили всех командой, которую оплевали до старта турнира, которая проиграла три матча на старте и могла пропустить плей-офф, если бы Германия и Латвия решили расписать договорнячок в последнем матче группового этапа. Однако прошло лишь несколько месяцев, и многие члены этой сборной стали играть солидную роль в НХЛ — Брэндон Хагель и Ник Пол стали опорой нового третьего звена ”Тампы”, Эндрю Манджапане стал одним из джокеров ”Калгари” в регулярке, Майкл Бантинг — фаворит ”Колдер Трофи”.

В сборной этого года знакомых лиц куда больше, но общая концепция Hockey Canada в последние годы не меняется: костяк команды — лучшие молодые игроки до 25 лет. В зависимости от видения тренерского штаба и менеджмента детали комплектации могут меняться, но сама стратегия остаётся такой же. Например, в сборной этого года ощутимо влияние агрессивного тренерского стиля Клода Жюльена: средний рост команды — 189,2 см, это самая высокая Канада в истории. А теперь к деталям.

Вратари

Логан Томпсон (”Вегас Голден Найтс”), Крис Дриджер (”Сиэтл Кракен”), Мэтт Томкинс (”Фрёлунда”, Швеция).

Год назад Криса Дриджера многие журналисты включали и в потенциальные списки олимпийской команды Пекина. Взлёт вратаря был фантастическим: за один год он прорвался из ECHL на место фактически основного кипера ”Флориды”. Это был период чудовищных игровых проблем Бобровского, Дриджера поднимали из фарма просто из-за безысходности — и вдруг ставка сыграла.

За два сезона Дриджер сыграл лишь 35 матчей, но для некоторых этого было уже достаточно, чтобы рисовать из Криса новую вратарскую надежду страны. ”Сиэтл”, выбравший его на драфте расширения, сразу же выдал довольно солидную зарпату в $ 3,5 млн в год. ”Кракен” стали одним из худших клубов по разнице допущенных моментов и действительно пропущенных голов, но большая часть вины на этом лежит на Филиппе Грубауэре (-31 гол, пропущенный сверх xG).У Дриджера этот показатель равен -4,95.