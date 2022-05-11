Клиент заправки пригрозил перерезать горло работнику из-за 40 центов

Аналитика видеоохраны G4S зарегистрировала в Таллинне сигнал тревоги на огражденной территории. На видеозаписи было видно, как человек перелез через забор, прошел к находящемуся на территории тепляку и стал суетиться возле двери. Отреагировавшему на сигнал тревоги патрульному экипажу удалось найти на охраняемой территории женщину, соответствовавшую отличительным признакам, и задержать ее. Как выяснилось, дверь тепляка взломана, но ничего не пропало. Задержанную передали полиции для выяснения обстоятельств.

”На прошлой неделе было много и других сигналов взлома — как с торговых площадей, так и из мест общественного питания. Поэтому мы советуем в конце рабочего дня обязательно запирать все двери и активировать охранную систему”, — сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

В Ляэне-Вирумаа с заправочной станции поступил сигнал паники: мужчина, которому по ошибке выдали из кассы сдачу на 40 центов меньше, чем следовало, вынул из-за пазухи похожий на нож предмет и пригрозил перерезать горло работнику заправки. Злоумышленник скрылся с места происшествия, однако полиции была известна его личность. Стражи порядка последовали за ним по его домашнему адресу.