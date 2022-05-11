КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Дайте Старой Нарве еще один шанс!

Внешний вид Нарвы зависит от того, с какой стороны посмотреть на город. Если посмотреть с востока, то это своеобразная витрина и пример того, что русский город может жить совершенно иначе, чем Ленинградская область. Если взглянуть на Нарву со стороны Таллинна и наоборот, то картина выглядит менее красочной, потому что это сравнение не в пользу Нарвы, и последние тридцать лет показывают, какие предпочтения есть у нарвитян на самом деле, ведь многие проголосовали ногами, переехав в столицу. Последние годы наблюдаются некоторые изменения к лучшему, например, в Нарве стало проходить больше культурных мероприятий, однако все-таки чего-то не хватает, чтобы сломать представление о Нарве как о бывшем советском унылом моногороде.

До войны в Украине и во время последних местных выборов в Эстонии вышла группа активистов со смелым предложением восстановить часть старой Нарвы на территории бывшего детского сада. Они начали собирать подписи для своей петиции и пытались всячески распространять свою идею в СМИ. К сожалению, их деятельность прервала война в Украине, потому что все внимание было переброшено на разворачивающиеся трагические события. Вероятно, большинство нарвитян не понимают цели этого проекта, им это чуждо, и нарвские политики тоже не проявляют особенного интереса, потому что не видят в этой инициативе выгоды для себя на следующих выборах.