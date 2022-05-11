КОЛОНКА РЕДАКЦИИ | Дайте Старой Нарве еще один шанс!(6)
Эстоноязычные СМИ любят повторять, что Нарва является таким же городом, как и все другие эстонские города, например, Пылва или Ряпина. В действительности это не совсем так, потому что иностранные СМИ, когда Россия в очередной раз нападает на соседей, чтобы сделать репортаж о том, станет ли Эстония следующей российской целью, отправляются не в Пылва или Ряпина, а именно в Нарву. В то же время свою особенность осознают и многие нравитяне, и нарвские политики. Люди же из Пылва или Ряпина не претендуют на то, что они как-то отличаются от остальной Эстонии.
Внешний вид Нарвы зависит от того, с какой стороны посмотреть на город. Если посмотреть с востока, то это своеобразная витрина и пример того, что русский город может жить совершенно иначе, чем Ленинградская область. Если взглянуть на Нарву со стороны Таллинна и наоборот, то картина выглядит менее красочной, потому что это сравнение не в пользу Нарвы, и последние тридцать лет показывают, какие предпочтения есть у нарвитян на самом деле, ведь многие проголосовали ногами, переехав в столицу. Последние годы наблюдаются некоторые изменения к лучшему, например, в Нарве стало проходить больше культурных мероприятий, однако все-таки чего-то не хватает, чтобы сломать представление о Нарве как о бывшем советском унылом моногороде.
До войны в Украине и во время последних местных выборов в Эстонии вышла группа активистов со смелым предложением восстановить часть старой Нарвы на территории бывшего детского сада. Они начали собирать подписи для своей петиции и пытались всячески распространять свою идею в СМИ. К сожалению, их деятельность прервала война в Украине, потому что все внимание было переброшено на разворачивающиеся трагические события. Вероятно, большинство нарвитян не понимают цели этого проекта, им это чуждо, и нарвские политики тоже не проявляют особенного интереса, потому что не видят в этой инициативе выгоды для себя на следующих выборах.
Существует теория ”разбитых окон”, согласно которой попустительство мелким правонарушениям неизбежно приведет к нарушениям более серьезным. Практика показала, что теория работает и в обратную сторону: достаточно навести порядок в одной части города, отмыть стены от граффити, заменить разбитые стекла, поставить урны и фонари, и город становится чистым и привлекательным для жителей и гостей, и количество различных правонарушений снижается. Проект восстановления старой Нарвы мог бы стать локомотивом, который вытянул бы за собой весь город. Конечно, в этом случае возникает вопрос, откуда взять финансирование для осуществление этой инициативы, ведь даже мэр Нарвы Катри Райк неоднократно подчеркивала, что город беден. Однако восстанавливать исторически объекты получалось и без поддержки города и государства, например, известная дрезденская церковь Фрауэнкирхе была восстановлена благодаря инициативе маленькой группы активистов в начале 1990-х годов, которые сумели привлечь других людей и обойтись без финансовой поддержки немецкого государства.
Нарва не является единственным европейским городом, который был стерт с лица земли во время Второй мировой войны. Существует множество примеров в Германии и Польше, где, если не могли восстановить целиком старый город, сумели восстановить хотя бы один-два исторических квартала. Эти кварталы на сегодняшний день являются привлекательным местом не только для гостей города и инвесторов, но и для местных жителей, которые любят проводить там свободное время. Поэтому давайте дадим Старой Нарве еще один шанс, это может принести самому городу и его жителям больше пользы, чем думает городская власть и правительство в Таллинне, которое, по мнению многих нарвитян находится от них в недосягаемой дали.
Кстати, 12 мая в 17.30 RusDelfi проведет встречу с читателями в Нарвском колледже. Приглашаются все желающие!