ФОТО | Полиция просит помощи в поисках пропавшей пожилой женщины

Полиция просит помощи в поисках пропавшей в Пылвамаа 69-летней Юлле, которая сегодня около 14:45 вышла из дома на улице Яама. Женщина нуждается в помощи из-за состояния здоровья.

Сегодня, незадолго до 17:00, в полицию обратился близкий Юлле, который сообщил, что женщина ушла из дома, и ее местонахождение неизвестно. Из-за состояния здоровья Юлле не может ориентироваться, и ей нужна помощь, чтобы вернуться домой. Полицейские патрули и родственники женщины обыскивают территорию.

Юлле была одета в фиолетовую разноцветную рубашку и темные брюки, а также ярко-зеленые туфли. Рост женщины - около 160 см, она имеет полное телосложение.

Полиция просит всех, кто видел Юлле сегодня или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, позвонить по телефону 112.