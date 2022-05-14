Эстонский экспресс
14.05.2022, 19:40

Дневник "лихулаского стрелка" Микка Таррасте: в тире мой пистолет разлетелся на куски. Второй день рождения

 
Кирсти Вайнкюла
Кирсти Вайнкюла kirsti.vainkyla@ekspress.ee
ДНЕВНИК ОБЛИЧАЕТ: во время прочтения дневника возникает образ человека, постоянно борющегося с большим количеством проблем, но ничто не указывает на то, что он может стать убийцей.
ДНЕВНИК ОБЛИЧАЕТ: во время прочтения дневника возникает образ человека, постоянно борющегося с большим количеством проблем, но ничто не указывает на то, что он может стать убийцей.
Foto: Ago Tammik
Из записей в дневнике устроившего стрельбу в Лихула и приговоренного к пожизненному заключению Микка Таррасте видно, что самым большим стремлением этого человека было стать отличным мужем, отцом и бизнесменом, но его постоянно преследовали неудачи.

Микк Таррасте застрелил двух человек и тяжело ранил двух детей в деревне Тууди близ Лихула 6 июня 2020 года. С собой, помимо прочего, у него была тетрадь с черной обложкой — его дневник.

Хотя прокурор предложил дневник Таррасте в качестве доказательства, Пярнуский уездный суд его принимать отказался. Принял дневник только окружной суд.

На прошлой неделе было обнародовано судебное дело Таррасте, а также его дневник, содержащий 75 страниц. В нем Таррасте с 2014 по 2019 год описывал свои мысли мелким неразборчивым почерком. Во время прочтения дневника возникает образ человека, постоянно борющегося с большим количеством проблем, но ничто не указывает на то, что он может стать убийцей.

RusDelfi
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