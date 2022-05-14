14.05.2022, 19:40
Дневник "лихулаского стрелка" Микка Таррасте: в тире мой пистолет разлетелся на куски. Второй день рождения
Foto: Ago Tammik
Из записей в дневнике устроившего стрельбу в Лихула и приговоренного к пожизненному заключению Микка Таррасте видно, что самым большим стремлением этого человека было стать отличным мужем, отцом и бизнесменом, но его постоянно преследовали неудачи.
Микк Таррасте застрелил двух человек и тяжело ранил двух детей в деревне Тууди близ Лихула 6 июня 2020 года. С собой, помимо прочего, у него была тетрадь с черной обложкой — его дневник.
Хотя прокурор предложил дневник Таррасте в качестве доказательства, Пярнуский уездный суд его принимать отказался. Принял дневник только окружной суд.