Дневник "лихулаского стрелка" Микка Таррасте: в тире мой пистолет разлетелся на куски. Второй день рождения

Микк Таррасте застрелил двух человек и тяжело ранил двух детей в деревне Тууди близ Лихула 6 июня 2020 года. С собой, помимо прочего, у него была тетрадь с черной обложкой — его дневник.

На прошлой неделе было обнародовано судебное дело Таррасте, а также его дневник, содержащий 75 страниц. В нем Таррасте с 2014 по 2019 год описывал свои мысли мелким неразборчивым почерком. Во время прочтения дневника возникает образ человека, постоянно борющегося с большим количеством проблем, но ничто не указывает на то, что он может стать убийцей.