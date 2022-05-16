Выгодная сделка на рынке строительных материалов: пандемия заставила лидеров рынка объединиться

Saare Dolomiit-Väokivi является крупнейшим производителем натурального декоративного камня в Эстонии. Он в основном изготовлен из материалов, добытых на Сааремааском доломитовом руднике. Годовой оборот компании составляет около 2 миллионов евро, что примерно в десять раз выше, чем у других компаний в этой сфере в Эстонии. Объем их производства примерно в пять раз превышает потребности эстонского рынка. Исторически их основной рынок находился в соседней России.