Выгодная сделка на рынке строительных материалов: пандемия заставила лидеров рынка объединиться
Танель Райг
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Один из них получил продукт, стоимостью более чем в 100 раз выше прежнего, второй - материал для его изготовления.
Saare Dolomiit-Väokivi является крупнейшим производителем натурального декоративного камня в Эстонии. Он в основном изготовлен из материалов, добытых на Сааремааском доломитовом руднике. Годовой оборот компании составляет около 2 миллионов евро, что примерно в десять раз выше, чем у других компаний в этой сфере в Эстонии. Объем их производства примерно в пять раз превышает потребности эстонского рынка. Исторически их основной рынок находился в соседней России.