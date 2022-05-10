ПОДКАСТ | Почему 9 мая прошло спокойно? Причин много

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Перед 9 мая в обществе было опасение, что могут возникнуть провокации и конфликты на фоне войны в Украине. "Сложно праздновать окончание войны в тот момент, когда Россия воюет против Украины", — сказал Андрей Шумаков. По итогу в понедельник не было зафиксировано серьезных правонарушений. Некоторые люди лишь использовали запрещенную символику, а по просьбе полиции сразу ее снимали. Только единицы отказались убирать георгиевские ленты.

"На фоне юбилея Бронзовой ночи некоторым казалось, что будет коллективный протест. Кто-то все равно тайно организует шествие, а к солдату придут пьяные радикалы. Этого не произошло. Есть несколько причин почему. Во-первых, эту энергию никто не направляет, у подобного движения нет лидера. При чем никто из политиков не хочет занимать эту нишу. Во-вторых, Эстония крайне демократично подошла к этой ситуации, в отличии от Латвии и Польши", — добавил Виталий Бесчастный.

По мнению Андрея Цветаева, каких-либо митингов ожидать было странным. "Большинство из людей, пришедших к солдату, смотрят российское телевидение. Там годами говорят, что любая акция, любой протест карается", — считает он.

В интернете писали, что в соседней России на 9 мая следует ожидать громких заявлений во время парада от Владимира Путина. Говорилось о мобилизации, объявлении войны. Ничего из этого мы не услышали. "Путин понимает, что он не достиг какой-либо победы и вряд ли достигнет. В его речи не было чего-либо примечательного", — уточнил Таави Минник.

Даже интернет-сообщество никак не отреагировало на парад на Красной площади. Единственное, что запомнилось - Бонни и Клайда сделали ветеранами Второй мировой войны.

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