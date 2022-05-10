ГРАФИК | Свежее исследование: коронавирус все еще бушует в Эстонии

С 27 апреля по 9 мая были протестированы 2380 человек, из которых 4,4% дали положительный результат на коронавирус. Большая часть из них уже переболели коронавирусом и не представляли угрозы для других людей, но 1,5% от всех тестируемых были заразными.

Это число почти вполовину ниже, чем в начале апреля, но распространение коронавируса остается равномерным, вне зависимости от возраста и пола, а заразные люди, в основном, имеют признаки болезни.

Руководящая исследованием профессор Рут Калда отмечает, что снижение заражения заметно, но еще не настолько большое, чтобы считать окончанием волны коронавируса.

Исследование показывает, что заболеваемость в два раз меньше среди тех, кто вакцинировался бустерной дозой, чем у тех, кто прошел лишь основной курс вакцинации.

Анализ на антитела был взят у 2228 человек, из которых у 86% в крови оказались антитела. Лучше всего антителами защищены вакцинированные люди. Антитела есть у трех четвертей переболевших людей. Калда отмечает, что антитела у переболевших быстрее пропадают, чем у тех, кто получил их после вакцинации.