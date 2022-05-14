Мнение: Чем отличается государственный деятель от политика? Белорусский вопрос

Теперь по поводу рабочих виз и ВНЖ. Тут вообще для белорусов -- железный занавес. Он касается и высококвалифицированных специалистов. Инициаторы ограничений хотели, чтобы у белорусского диктатора укреплялся научный и технологический ресурс? А вот, например, США действуют рациональнее. Блумберг пишет, что Белый дом направил Конгрессу запрос о смягчении правил для получения рабочей визы россиянами. США ждут специалистов, имеющих опыт работы с полупроводниками, космическими технологиями, кибербезопасностью, искусственными интеллектом и технологиями ракетных двигателей, другими наукоемкими сферами. То-есть американцы собираются ослабить высокотехнологичные ресурсы Путина, что разумно и похоже является результатом глубокого анализа.

Достаточно было прислушаться к мнению белорусских демократических центров или провести точечный замер, чтобы подкрепить очевидный факт: в Эстонию посылают учиться своих детей как-раз таки противники режима Лукашенко. То-есть запрет на образование для белорусов прежде всего ударит по тем…, кто борется с диктатором. Ну а если в стены Тартуского университета попадает человек, который пока не определился? Логично полагать, что учеба в европейском вузе поможет ему встать на твердую демократическую позицию. Но в результате Эстония отправляет четкий посыл всем молодым белорусам, вне зависимости от их политической позиции: за знаниями теперь вам дорога в Москву и Санкт-Петербург. А это хорошее подспорье для Путина, разве не так?

Как вы думаете, кто-нибудь анализировал, сколько сторонников Лукашенко собирается в Эстонию за знаниями? Я не видел в СМИ убедительных объяснений эстонского правительства, публично озвученную точку зрения экспертов. Этой информации скорее всего и нет, потому для точного анализа нужно время, решения принимали впопыхах, чтобы примерно наказать….и вот тут вопрос: а кого наказать?

Возьмем горячую и свежую тему — ограничения, принятые эстонским правительством в отношении белорусских граждан в марте этого года. Начнем с запрета на образование: белорусская молодежь не сможет больше свободно учиться в ведущих вузах Эстонии.

Читаю новости и порой кажется, что такой политический инструмент как анализ, лежит где-то на верхней полке, всеми забытый. Поэтому на всякий случай напоминаю: анализ, это такой процесс, когда специально обученные люди прогнозируют, что будет после принятия того или иного политического решения через год, через пять, десять лет.

А сейчас давайте представим, что могут сделать белорусские айтишники, которые уже много лет работают в стране, если отношение к ним в Эстонии не изменится. Народ они динамичный, привыкли к переменам. Снимутся и полетят в теплые края, где климат, в том числе и политический -- помягче. И уже никто не вспомнит, что Эстония в мировом топе по условиям ведения бизнеса. Рейтинги -- рейтингами, пиар -- пиаром, а реальная жизнь она заставляет анализировать многие составляющие. И вопрос тут не только в налогах, которых не досчитается эстонская казна. Имиджевые потери, куда опаснее в нашем мире, наполненном конкурентными вызовами.

Напомню, что именно IT-сектор был одной из движущих сил белорусской революции, айтишники входили в идеологическое ядро, многие были репрессированы, прошли через тюрьмы и продолжают оставаться в заключении.

Впрочем, есть еще одна категория беларусов, которая тоже страдает от ограничений, это белорусское гражданское общество, разбросанное сейчас по разным странам — от Литвы до Грузии. Вот несколько цитат из обращения в Правительство Эстонии организаций гражданского общества Беларуси и Эстонии, которое было опубликовано совсем недавно.

”Летом 2021 в Беларуси был практически уничтожен весь третий сектор — порядка 300 общественных организаций были ликвидированы, возбуждены уголовные дела, который не дают возможность тем, кто успел выехать вернуться домой. Те, кто остался в Беларуси вынуждены работать практически в подполье…

На этом фоне решение эстонского правительства можно трактовать как поддержку репрессивной политики Лукашенко в отношении белорусских гражданских активистов. Мы не верим, что ваша прогрессивная и демократическая страна вдруг стала поддерживать диктатора в подавлении белорусского гражданского общества. Надеемся, что принятые решения являются следствием недостаточного понимания ситуации в Беларуси, а возможно просто недоразумением”.

А теперь вернемся к вопросу, вынесенному в заголовок. ”Отличие государственного деятеля от политика в том, что политик ориентируется на следующие выборы, а государственный деятель — на следующее поколение”. Эта мудрая цитата принадлежит Уинстону Черчиллю. Очень бы хотелось, чтобы эстонские государственные деятели думали о том времени, когда Беларусь станет частью европейского дома. К этому нужно готовиться уже сейчас и активнее включать в повестку белорусский вопрос. И конечно, искать контакты с белорусами, которые сегодня активно работают на будущее, чтобы диктаторы как можно скорее исчезли с политического поля Европы.